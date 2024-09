Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Τα εξασφαλισμένα έσοδα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Η νέα αγωνιστική περίοδος για τις ελληνικές ομάδες στους ομίλους των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA είναι προ των πυλών, με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη για τη δόξα αλλά και το χρήμα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι συμμετέχουν στην League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 3 Οκτωβρίου στο Conference League.

Η ιστοσελίδα «Football meets data» αποκάλυψε τα εκτιμώμενα έσοδα των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις αυτές. Τα ποσά αυτά αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων για τους συλλόγους, η οποία μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις επιδόσεις και την πορεία τους στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής λίστας με εξασφαλισμένα έσοδα 11.964.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 10.346.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, συμμετέχοντας στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Conference League, έχει εξασφαλισμένα έσοδα ύψους 5.432.000 ευρώ.

Τα εξασφαλισμένα έσοδα των ομάδων στο Europa League

Estimated (unofficial) distribution of UEFA prize money per 36 clubs in the Europa League.



Slavia 🇨🇿 leading the pack in front of Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Roma 🇮🇹, thanks to the CL playoff bonus.



Market pool ranking for EL/ECL is different from CL, as those rights UEFA sells separately. pic.twitter.com/BG4XH6IMui