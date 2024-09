Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σχεδιάζει νέο Ολντ Τράφορντ χωρητικότητας 100.000 θέσεων και κόστους 2 δισ. ευρώ

Ολντ Τράφορντ».



επαφές με τις τοπικές αρχές της πόλης για την για τη μελέτη των επιπτώσεων της κατασκευής γηπέδου χωρητικότητας 100.000 θεατών δίπλα στο «».







Manchester United leaning towards building new 100k seater Stadium next to Old Trafford, one suggestion was to rename it “New Trafford” 🏟️ #MUFC pic.twitter.com/QARxopEpCh — MANUTD ADDICTS (@Manutd_addicts) June 8, 2024



Σε περίπτωση που κατασκευαστεί το νέο Όλντ Τράφορντ, η χωρητικότητα του παλιού θα μειωθεί και θα φιλοξενήσει αγώνες για την ομάδα νέων και την πρώτη ομάδα γυναικών.



🚨🚨| BREAKING: Manchester United and Trafford Council have announced regeneration plans. This effectively means that the land around Old Trafford stadium and MediaCity has been earmarked for redevelopment.



[@MikeKeegan_DM] pic.twitter.com/KGU1IQjLfN — CentreGoals. (@centregoals) February 16, 2024

μειοψηφίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο πρώτος στόχος που έθεσε ο νέος αθλητικός διευθυντής είναι η αναδιαμόρφωση του «Ολντ Τράφορντ».





Manchester United have entered into a "strategic partnership" with local authorities to examine how a new or redeveloped Old Trafford can be the catalyst for regenerating the area 🏟️pic.twitter.com/raGZFzuk6S — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 9, 2024

με ανακοίνωσή της την Δευτέρα (9/9) έκανε γνωστό ότι ξεκίνησανΟ Τζιμ Ράτκλιφ ανέλαβε τα ηνία του αθλητικού τμήματος του συλλογου, καθώς εισήχθει και ως μέτοχος