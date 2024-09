Ολυμπιακοί Αγώνες: Ένας... θησαυρός αξίας 11,4 δισ. δολαρίων - Η αξία της επωνυμίας των Αγώνων πάνω από Premier League και NBA

Η αξία του brand name (της επωνυμίας) των Ολυμπιακών Αγώνων αυξήθηκε κατά 37% από το 2021 έως το 2024, από 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με νέα έκθεση της Brand Finance, της κορυφαίας εταιρείας συμβούλων αποτίμησης επωνυμίας στον κόσμο.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις αυξανόμενες συμφωνίες μετάδοσης, στα πιο σταθερά έσοδα από χορηγίες και στην αισιοδοξία μετά την πανδημία Covid-19.

Τα δικαιώματα μετάδοσης



Σύμφωνα με την έρευνα της Brand Finance, τα δικαιώματα μετάδοσης αναδείχθηκαν ως ο μεγαλύτερος μοχλός αύξησης της αξίας, αναφέροντας για παράδειγμα τη συμφωνία 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξασφάλισε η ΔΟΕ με την Warner Bros Discovery για δικαιώματα μετάδοσης των παιχνιδιών από το 2018 έως το 2024, η οποία τώρα ανανεώθηκε έως το 2032 και επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης.

Τα στοιχεία της Brand Finance αποκάλυψαν επίσης ότι τα έσοδα από χορηγίες ήταν ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας στην Ολυμπιακή «επωνυμία», αξίας 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθούμενα από τα έσοδα από τα εισιτήρια στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

BREAKING: Brand Finance values #Olympics brand at $11.4 billion, a 37% surge in value from the delayed Tokyo 2020 games. Given that the Olympics are a sports brand powerhouse second only to the NFL, how can sponsors, nation brands, and host cities fully capitalise on the… pic.twitter.com/vDtjhRoEXB