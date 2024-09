Ισπανική κυβέρνηση για Βινίσιους: Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα μέρος του DNA μας

Real Madrid star @vinijr recently opened up to CNN about the racist abuse he's suffered and says that he and his teammates will walk off the pitch if it continues this season.



— CNN Sports (@cnnsport) September 4, 2024

O Vini Jr. se passou por estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York e pegou o público de surpresa! 😂 De acordo com o museu, o brasileiro ganhará sua figura de cera oficial em breve! 🌟🔥



— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 16, 2024

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024

Vinícius Júnior said Spain should be stripped of the 2030 World Cup hosting rights unless it improves on the issue of racism ❌🏆
— ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2024

Χοσέ Λουίς Μαρτίνες-Αλμέιδα,

έχει πέσει θύμα ρατσιστικών επιθέσεων πολλές φορές στα γήπεδα της. Ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης μιλώντας στο CNN δεν στάθηκε μόνο στα περιστατικά που έχει βιώσει, αλλά προχώρησε και στην σύσταση προς τη FIFA να αφαιρέσει τοαπό την Ισπανία εφόσον αυτά τα φαινόμενα συνεχιστούν και τις επόμενες σεζόν.Η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση έχει ανατεθεί στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο ενώ κάποια παιχνίδια θα γίνουν και στην Λατινική Αμερική αφού συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο ιστορικά παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου (το 1930 στην Ουρουγουάη).Η συνέντευξή του ωστόσο προκάλεσε αντιδράσεις στην Ισπανία με τον δήμαρχο Μαδρίτης,να είναι ο πρώτος που απάντησε, λέγοντας: «Ειλικρινά ελπίζω να πάρει πίσω τα λεγόμενά του. Όλοι μας ξέρουμε πως υπάρχουν επεισόδια ρατσιστικών επιθέσεων στην κοινωνία μας και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να λάβουν τέλος. Όμως είναι άδικο να λέει πως η Ισπανία ή η Μαδρίτη είναι ρατσιστική κοινωνία».