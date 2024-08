ΠΑΟΚ: Με Τσέλιε ή Σάμροκ Ρόβερς στο Europa League αν αποκλειστεί από την Μάλμε

Τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε – Σάμροκ Ρόβερς θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα Play Off του Europa League σε περίπτωση που αποκλειστεί από τη Μάλμε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.Ο Δικέφαλος του Βορρά θα βρει στον δρόμο του την ομάδα που θα προκριθεί στο ζευγάρι Τσέλιε - Σάμροκ Ρόβερς στα Play Off του Europa League, εφόσον δεν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάλμε, κάτι το οποίο ο Δικέφαλος του Βορρά δεν το θέλει καθώς ο στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση του Champions League.Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 22/08 με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποκλειστεί από τη Μάλμε, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 29/08.Αξίζει να σημειωθεί πως εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάλμε, τότε θα αντιμετωπίσει στα Play Off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης τη νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας - Στεάουα Βουκουρεστίου.