Wimbledon: Ο Μεντβέντεφ έβρισε την Ασδεράκη στον ημιτελικό αλλά την γλίτωσε με επίπληξη - Βίντεο

Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα λάθη του και τις... αδικίες στα παιχνίδια και συνήθως ξεσπάει στον κόσμο, στις ρακέτες του αλλά και στους διαιτητές.



Ο λόγος για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος τα έκανε και πάλι... μαντάρα στο Wimbledon. Ο Ρώσος τενίστας που δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής στο κοινό του Wimblledon αν και πήρε το 1ο σετ απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ στη συνέχεια είχε... κατηφόρα στο κορτ και ξέσπασε.

Medvedev hit with a code violation for saying... 😳 #wimbledon pic.twitter.com/7zxESntqv5 — Pamela Maldonado (@pamelam35) July 12, 2024

Ο 28χρονος Ρώσος δεν συμφώνησε με απόφαση της Εύας Ασδεράκη (για διπλή αναπήδηση της μπάλας) κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ και, αν καταλάβαμε καλά, είπε στην Ελληνίδα umpire “f*ck you, f*ck you, piece of sh*t”.Η Ελληνίδα είχε την τιμή να διαιτητεύσει τον ημιτελικό και ήταν ψύχραιμη στα... γαλλικά του Μεντβέντεφ. Σταμάτησε για λίγο το παιχνίδι, κατέβηκε από την καρέκλα της και συμβουλεύτηκε τον supervisor του αγώνα, προκειμένου να κάνει την επόμενή της κίνηση.Τελικά την γλίτωσε με επίπληξη ο Ρώσος.