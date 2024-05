Euroleague: Η συνέντευξη Τύπου του Final Four - Δείτε βίντεο

Για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ που ξεκινά αύριο στο Βερολίνο, το Final Four της Euroleague, μίλησαν εκπρόσωποι απόκαιΑπό την πλευρά τουσυμμετέχουν ο προπονητήςκαι οενώ τον, μαζί με τονεκπροσωπεί ουποσχέθηκε, στις δηλώσεις του, πως θα φέρει το έβδομο αστέρι στο ΟΑΚΑ, ενώ δήλωσε περήφανος για την πορεία της ομάδας του.«Ήταν μεγάλη πρόκληση ότι υποσχεθήκαμε το Final Four. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις πιο πετυχημένες ομάδες της Ευρώπης. Είμαι περήφανος που βρισκόμαστε εδώ στο Final Four. Εύχομαι όλοι οι φίλοι της ομάδας να απολαύσουν το Final Four. Τι να υποσχεθώ; Όλοι περιμένουν το έβδομο αστέρι. Υπόσχομαι πως θα το έχουμε στο ΟΑΚΑ», ανέφερε αρχικά.Για τη μάχη κόντρα σε ομάδα της χώρας του, την Φενέρ: «Αυτή δεν είναι μια διοργάνωση εθνικών ομάδων. Είμαι Τούρκος προπονητής και εκπροσωπώ τη χώρα μου, όπως και την ελληνική ομάδα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Απέναντι υπάρχει ένας Λιθουανός προπονητής. Το σημαντικό είναι πως θα παίξουμε με μια μεγάλη ομάδα, με τη Φενέρμπαχτσε. Σέβομαι την αντίπαλη ομάδα και τον κόσμο της. Δεν έχω πολλά συναισθήματα, έχω εμπειρία σε Final Four και έχω κατακτήσει το τρόπαιο 2 φορές. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά».Για το επεισόδιο με τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε: «Ευχαριστώ όσους με στήριξαν, ξεκινώντας από τα στελέχη της Euroleague μέχρι και την αστυνομία. Δεν θέλω να μιλήσω για το μικρό επεισόδιο με τους λίγους φίλους της Φενέρμπαχτσε. Δεν εκπροσωπούν αυτοί τον κόσμο της. Σέβομαι τον κόσμο της Φενέρ. Εδώ θα μιλήσουμε για μπάσκετ».Για το ότι είναι ο πρώτος μετά τον Ομπράντοβιτς που οδηγεί τον Παναθηναϊκό σε Final Four: «Δεν πιστεύω ότι... έσπασα την κατάρα. Απλά πιστεύω στους παίκτες μου, στον οργανισμό. Οι φίλαθλοι μας πιστεύουν σε μας από την πρώτη μέρα που ήρθα στο ΟΑΚΑ. Τώρα είναι νέα εποχή, νέοι παίκτες, νέο staff και είμαι περήφανος που είμαι εδώ».Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γμίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός και φυσικά απάντησε όλες τις ερωτήσεις που του έγιναν.Για τον χαμένο περσινό τελικό και αν προσφέρει επιπλέον κίνητρο: «Και μόνο που βρισκόμαστε εδώ μας δίνει ισχυρό κίνητρο. Βρισκόμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες. Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον κίνητρο. Θα αντιμετωπίσουμε μία μηχανή νικών όπως είναι η Ρεάλ, ωστόσο η ομάδα μας διαθέτει πολεμιστές και είμαστε έτοιμοι».

Για την απώλεια σημαντικών παικτών σε σχέση με πέρυσι και το γεγονός πως για τρίτη διαδοχική φορά βρίσκεται στο Final Four: «Μιλάμε για ανθρώπους. Το πιο σημαντικό για μας ήταν να βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Έχουμε ένα γκρουπ ανθρώπων εντός κι εκτός παρκέ που δείχνει τη νοοτροπία μας. Δουλεύουμε όλοι μαζί, στα δύσκολα είμαστε μαζί και προσπαθούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού συμμετέχουμε για τρίτο σερί Final Four. Είναι τρομερά σημαντικό. Τις δύο τελευταίες φορές ήμασταν άτυχοι και χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Το μυστικό μας είναι πως έχουμε παίκτες χωρίς εγωισμό, χωρίς εμπάθεια, παίκτες που σέβονται ο ένας τον άλλον και παίκτες που σέβονται τη φανέλα της ομάδας που φορούν».Για το αν έχουν δει το σουτ του Γιουλ από τον χαμένο τελικό με τους παίκτες του: «Δεν το έχουμε δει. Ούτε του Μίτσιτς, ούτε του Γιουλ. Θα πω στους παίκτες μου όμως αν τεθεί θέμα … σας παρακαλώ μην αφήσετε τον Γιουλ να ντριμπλάρει με το δεξιό χέρι και να σουτάρει. Όταν ήμουν προπονητής στην Μπαρτσελόνα είχε σκοράρει με τον ίδιο τρόπο. Μακάρι να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση και να είμαστε πιο τυχεροί».Για το Final Four του 2016 στο Βερολίνο κι αν έχει κάποια ανάμνηση: «Ήμουν προπονητής της Λοκομοτίβ Κουμπάν, ήμασταν το αουτσάιντερ κι είχαμε καταφέρει το απίθανο να είμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες. Η πρώτη εμπειρία ενός Final Four είναι δύσκολη. Χάσαμε στον ημιτελικό από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Χρειάζεται εμπειρία. Είναι δύσκολο για κάποια πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα να κερδίσει. Το 2009 είχα έρθει στο Βερολίνο ως οπαδός του Ολυμπιακού. Φανταστική πόλη. Ελπίζω η ανάμνηση μου μετά από αυτό να είναι η κατάκτηση της Euroleague».Ο Κώστας Παπανικολάου θα βιώσει για όγδοη φορά την εμπειρία ενός Final Four και προφανώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο έμπειρους παίκτες της διοργάνωσης. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα εκπροσώπησαν την ομάδα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με την οποία γίνεται το... άτυπο τζάμπολ του Final Four.«Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που τα κατάφεραν. Πρόκειται για μία γιορτή του μπάσκετ και μακάρι να μείνουμε σε αυτό. Μερικές φορές είναι παγίδα να σκεφτόμαστε τόσο πολύ, καλό είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτά τα πράγματα που κάναμε όλη τη σεζόν. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και φυσικά να διασκεδάσουμε το τριήμερο αυτό».Στο Κάουνας ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί, φέτος δεν είναι. Θεωρείς πως είναι πλεονέκτημα: «Πάντα έχεις πίεση όταν παίζεις στο Final Four. Δεν πιστεύω σε φαβορί. Όλες οι ομάδες έχουν την ίδια πιθανότητα. Όποια ομάδα βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση, κανείς τις μικρές λεπτομέρειες και έχει τύχη θα έχει προβάδισμα. Δε σκεφτόμαστε πως χάσαμε πέρυσι και πρόπερσι».Για την ατάκα του Μπαρτζώκα περί έλλειψη εγωισμού στην ομάδα και τη φιλοσοφία του coach: «Οσα είπε ο κόουτς ισχύουν. Η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα φέτος με γνώμονα τα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι ανίκητη. Τους σεβόμαστε, έκαναν τρομερή δουλειά, αλλά είμαστε ένα γκρουπ ανθρώπων που αν παλέψουμε μαζί δε φοβόμαστε κανέναν. Στο Game 5 με την Μπαρτσελόνα έλεγα στον Χέιζ Ντέιβις νωρίτερα πως πριν το ματς κάναμε τις καλύτερες προπονήσεις. Την ίδια ένταση είχαν οι προπονήσεις και πριν έρθουμε εδώ. Αυτή είναι η νοοτροπία μας».Για τη σχέση του με τον Κώστα Σλούκα και το γεγονός πως εκπροσωπούν τις δύο μεγάλες ομάδες ως αρχηγοί: Είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ να έχει δύο ομάδες στο Final Four. Για τον ελληνικό αθλητισμό και για τα νεαρά παιδιά. Επαιξα στον τελικό αντίπαλός του το 2017, δύσκολη στιγμή. Ο καθένας μας θα παλέψει για το καλό της ομάδας του για 40 λεπτά με σκοπό να διασκεδάσουμε. Πρόκειται για αθλητισμό. Θα... πολεμήσω για την ομάδα και είμαι σίγουρος πως και ο Σλούκας θα... πολεμήσει για τη δική του.Ο Κώστας Σλούκας στάθηκε στην... πείνα του Παναθηναϊκού για το Final Four της Euroleague.«Είμαι χαρούμενος και περήφανος για τους συμπαίκτες μου και την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός ανηκει εδώ, στο υψηλό επίπεδο. Τα 12 χρόνια ήταν πολλά. Δεν υπάρχει γνώση, όλοι είναι πεινασμένοι. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Είμαι πολύ τυχερός. Σε μια καριέρα 12-13 χρόνων έχω παίξει σε μεγάλες ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε. Οι ομάδες δεν στέκονται σε πρόσωπα. Ο ημιτελικός είναι σαν την πρωτη μου φορά. Προσπαθώ να ετοιμάσω τον εαυτό και το κορμί μου. Όλα γίνονται και χρειάζεσαι και την τύχη. Παλεύεις για το καλύτερο, δηλαδή να περάσεις στον τελικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο», ανέφερε ο αρχηγός του τριφυλλιού.Για τη Φενέρ: «Σέβομαι πολύ τη Φενέρ, έχει σπουδαία ομάδα, φοβερό προπονητή και μεγάλους παίκτες. Πάντα είναι προετοιμασμένοι στα ματς. Σε τέτοια ματς υπάρχει η τακτική, αλλά κυρίως το πόσο θες τη νίκη. Ρόλο παίζει και οι προσωπικότητες των παικτών. Και η τύχη είναι μέρος του παιχνιδιού. Ελπίζω να είναι μαζί μας».Για τον Αταμάν: «Ο Αταμάν αισιόδοξος άνθρωπος. Σίγουρος για τη δουλειά του. Κατάφερε σπουδαία πράγματα. Όταν μιλήσαμε τον πρώτο καιρό, είπαμε πως πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρεθούν εδώ. Το μεταφέρει και στα αποδυτήρια. Ο ηγέτης της ομάδας νιώθει αυτοπεποίθηση και αυτό τους παρασύρει όλους».Για τον Σάρας: «Του είπα πως το 2009 ήταν ένα από τα είδωλά μου. Η ομάδα του Παναθηναϊκού το 2009 ήταν η καλύτερη στην ιστορία της Euroleague.Το 2016 το καλάθι του Χριάπα μας έκανε να ηττηθούμε, τότε που ήμουν στην Φενέρ. Θα παλέψουμε να πάμε στον τελικό».«Σπουδαίο για την Ελλάδα που έχει δύο ομάδες στο Final Four. Πέρυσι πήρα μια δύσκολη απόφαση. Χαρούμενος που τα κατάφερα. Με αντιπροσωπεύει το κίνητρο και όταν δεν το έχω, τότε θα σταματήσω. Ο Παναθηναϊκός άξιζε να είναι εδώ. Ήταν πολλά τα 12 χρόνια χωρίς Final Four», ανέφερε στη συνέχεια.*** Θυμίζεται πως αύριο στις 7 το απόγευμα θα γίνει το τζάμπολ στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σεκαι, ενώ στις 10 ξεκινά ο δεύτερος ημιτελικός, ανάμεσα σεκαι