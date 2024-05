61ο Ράλλυ Αιγαίου: Ρίχνει… άγκυρα στη Σύρο

Κλείσιμο

Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, την αρχοντική Σύρο , εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα το 1964, θα πλεύσει το φετινό καλοκαίρι (20-29 Ιουλίου) το 61ο Ράλλυ Αιγαίου . Για δέκατη όγδοη φορά στα 61 χρόνια ιστορίας του υδάτινου μαραθωνίου, το Ράλλυ θα επισκεφθεί τη Σύρο και θα παραμείνει για μια εβδομάδα περίπου και προβλέπονται δύο μεγάλες τοπικές ιστιοδρομίες αλλά και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για αυτές και όχι μόνο, τη Δευτέρα το βράδυ, στον φιλόξενο χώρο του εστιατορίου «CASTA DIVA» στο Κολωνάκι, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν εδώ και χρόνια τον κορυφαίο αγώνα ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία σε δείπνο γνωριμίας να ενημερωθούν για το 61ο Ράλλυ Αιγαίου από τους διοργανωτές και τους χορηγούς.«Το φετινό Ράλλυ Αιγαίου είναι αφιερωμένο στη Σύρο με την οποία έχουμε από την πρώτη μέρα της διοργάνωσης στενές και ιδιαίτερες σχέσεις. Στόχος του Ομίλου μας είναι να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε το ενδιαφέρον που χρειάζονται οι νέοι μας προκειμένου να ασχοληθούν με τη θάλασσα. Πιστεύω ότι η φετινή διοργάνωση θα αφήσει εποχή. Θα περάσουμε καλά και στη θάλασσα και στη στεριά σε συνεργασία με τους χορηγούς μας την JOTUN και την ONEX. Εκτός από τις διαδρομές από τον Πειραιά στον Φοίνικα Σύρου και από τη Σύρο στο Σούνιο, θα έχουμε 2 τοπικούς αγώνες, το Jotun Cup και το ONEX Cup» τόνισε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ομίλου Ανοικτής ΘαλάσσηςΓια 9η συνεχή χρονιά η JOTUN Hellas Ltd θα «ντύσει» τη διοργάνωση στα χρώματά της ως ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ. «Είναι μεγάλη τιμή για μας να είμαστε χορηγοί ενός τόσο ιστορικού αγώνα. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας» υποστήριξε ο, General Manager της JOTUN Hellas Ltd.Στα πανιά του 61ου Ράλλυ Αιγαίου θα κυματίζει για 2η χρονιά και η σημαία τηςπου …παίζοντας εντός έδρας ετοιμάζεται για πολλές εκπλήξεις τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους Συριανούς φίλους της ιστιοπλοΐας. «Η ομάδα που δουλεύει για το Ράλλυ Αιγαίου έχει …βαλθεί για να αποδείξει ότι ναυτική βιομηχανία, τουρισμός και αθλητισμός μπορούν να πάνε μαζί. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να είμαστε χορηγοί στο 61ο Ράλλυ Αιγαίου το οποίο δεν είναι μόνο μια αθλητική διοργάνωση αλλά είναι και εθνική υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ράλλυ στη Σύρο, στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων, θα διοργανώσουμε μια μεγάλη συναυλία για όλο το νησί με την Πέγκυ Ζήνα» αποκάλυψε ο, CEO της ONEX Shipyards. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο κ. Δημήτρης Ζαρογιάννης, Shipping Key Account Manager της JOTUN Hellas Ltd., σε μια συμβολική κίνηση πρόσφερε την επίσημη μπλούζα της διοργάνωσης στους κ.κ. Μαραγκουδάκη, Ξενοκώστα και Nixon.Στιςπου θα διαρκέσει η διοργάνωση οι έμπειροι ιστιοπλόοι θα τρέξουν συνολικά 350 ναυτικά μίλια σε ιδιαίτερα απαιτητικές ιστιοδρομίες. Αναλυτικά το φετινό πρόγραμμα του αγώνα που θα ξεκινήσει το Σάββατο 20 Ιουλίου από τον Φαληρικό Όρμο και συμβολικά μπροστά από το θρυλικό θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, θα περιλαμβάνει: Την ιστιοδρομία με διαδρομή Φάληρο, Σέριφος αριστερά, Φοίνικας Σύρου απόστασης περίπου 90 ναυτικών μιλίων. Μια μεγάλη τοπική ιστιοδρομία, με ορμητήριο τον Φοίνικα της Σύρου συνολικής απόστασης περίπου 90 ν. μ., μία μικρότερη τοπική ιστιοδρομία με συνολική απόσταση 36 ν.μ, αρκετές αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και τέλος ένα φεστιβάλ ιστιοπλοΐας με συνδιοργανωτές τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου καθώς και την ONEX που θα υποστηρίξει και όλες τις τοπικές εκδηλώσεις. Η επιστροφή των σκαφών θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουλίου με διαδρομή, Φοίνικας, Σίφνος δεξιά, Άγιος Γεώργιος δεξιά- και τερματισμό στο Σούνιο, συνολικής απόστασης 95 ν.μ. Όπως παραδοσιακά γίνεται τα τελευταία χρόνια η τελική απονομή επάθλων θα πραγματοποιηθεί στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου στον Πειραιά.Το Ράλλυ Αιγαίου διοργανώνεται από τονμε την συνεργασία του. Μεγάλος χορηγός και του 61ου Ράλλυ Αιγαίου, για 9η συνεχόμενη χρονιά, θα είναι η πολυεθνική εταιρεία χρωμάτων JOTUN, που και φέτος θα βρίσκεται στο πλευρό του διοργανωτή ομίλου ΠΟΙΑΘ καθώς και των πληρωμάτων που θα συμμετέχουν στον αγώνα. Στην ομάδα των χορηγών του 61ου Ράλλυ Αιγαίου προστέθηκε και η εταιρεία ONEX Shipyards and Technologies Group η οποία διαχειρίζεται τα ναυπηγεία στην Ερμούπολη και στην Ελευσίνα και ως χορηγός θα έχει το ρόλο του οικοδεσπότη στη Σύρο. Υποστηρικτές είναι οι εταιρείες Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Ε παγκόσμιος ηγέτης στα σχοινιά και τις αλυσίδες ναυτιλίας, η μπύρα ΝΗΣΟΣ, καθώς και η εταιρεία G4S- Telematix που παρέχει το σύστημα παρακολούθησης των σκαφών, ενώ χορηγοί επικοινωνίας θα είναι η εφημερίδα «H Καθημερινή», το αθλητικό ραδιόφωνο ΕΡΑ Σπορ 101.8, τα περιοδικά, ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Skipper ONDECK, Boats and Yachting guide.