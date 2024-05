Αναχώρησε για Βερολίνο ο ΠΑΟ - Το μόνο που σκέφτομαι είναι να κερδίσουμε τη Φενέρ, είπε ο Αταμάν - Βίντεο, φωτογραφίες

Μετά από 12 χρόνια απουσίας ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Final-4 της Euroleague με στόχο να διεκδικήσει το 7ο τρόπαιό του στη διοργάνωση.



Την Παρασκευή (19:00) θα παίξει στον ημιτελικό με την Φενέρ και εάν κερδίσει θα παίξει την Κυριακή (21:00) στον τελικό με τον Ολυμπιακό ή τη Ρεάλ Μαδρίτης.



Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε την Τετάρτη για το Βερολίνο με τον Εργκίν Αταμάν να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Την αποστολή ακολούθησε και ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας, Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.



Στο ίδιο τσάρτερ επιβιβάστηκε και ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και αδελφός του Ντίνου Μήτογλου, Γεράσιμος.



Κατά την αναχώρηση της ομάδας ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Φενέρμπαχτσε, ενώ τόνισε αρκετές φορές ότι ο ίδιος και οι παίκτες του σκέφτονται μόνο το ματς απέναντι στην τουρκική ομάδα και όχι τον τελικό.



«Δουλέψαμε όλη τη σεζόν για να είμαστε στο Final Four και το πετύχαμε. Έχουμε μπροστά μας τον ημιτελικό. Αν προκριθούμε ακολουθεί ο τελικός. Έχουμε δύο ματς ακόμα, αλλά πρώτα σκεφτόμαστε τον ημιτελικό», είπε αρχικά ο Αταμάν.



Τι χρειάζεται για μία ομάδα να κατακτήσει την κούπα: «Είναι αγώνας μπάσκετ. Για τον είναι μία μεγάλη δόξα να είναι εκεί μετά από δώδεκα χρόνια. Μόνο οι τέσσερις καλύτερες πάνε εκεί. Παλιότερα είχε συμμετάσχει σε πολλά, αλλά έκανε αρκετά χρόνια για να πάει ξανά.

Οι οπαδοί της ομάδας, οι παλιότερες γενιές είχαν δει σημαντικά πράγματα, τώρα χαίρομαι που θα έχουν την ευκαιρία και οι νέες γενιές να χαρούν. Θα είναι φανταστικό αν προκριθούμε στον τελικό και διεκδικήσουμε την κούπα. Θα δούμε».



Στο τελευταίο Final Four κατέκτησε τον τίτλο. Τι θα γίνει τώρα; «Όλες οι ομάδες που είναι στο Βερολίνο, έτσι και εμείς, θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσουμε τη Φενέρμπαχτσε, μία εξαιρετική ομάδα, έναν εξαιρετικό προπονητή, καλά αποτελέσματα. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο αυτό».



Αν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του να κερδίσει το τρόπαιο με τον Παναθηναϊκό: «Όχι! Κέρδισα αρκετές κούπες στην καριέρα μου. Αυτή είναι μία νέα ομάδα στην καριέρα μου. Είμαι χαρούμενος που οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την ομάδα τους στο Final Four και να διεκδικεί έναν τίτλο».



Για τον Σλούκα και τον Χουάντσο: «Έκαναν προπόνηση σήμερα και χθες, ελπίζω ότι θα είναι έτοιμοι για το ματς της Παρασκευής».



Για τη Φενέρ: «Την έχω αντιμετωπίσει στην Τουρκία, σε ημιτελικό, σε τελικούς. Είχαμε νικήσει στη Βιτόρια, το 2019, στον ημιτελικό. Τα ονόματα των ομάδων είναι τα ίδια, αλλά οι παίκτες και οι προπονητές αλλάζουν. Οπότε θα είναι ένα δύσκολο ματς, μεγάλο κλαμπ με αρκετούς οπαδούς. Δεν ξέρω ποια ομάδα θα είναι η... νικήτρια στην εξέδρα.Η Φενέρ έχει εμπειρία στα Final Four. Θα δούμε αύριο ποια ομάδα θα έχει τους περισσότερους οπαδούς. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να κερδίσουμε στον ημιτελικό για να φτάσουμε στο όνειρο του τελικό».



Για την παρουσία του Αλβέρτη και αν θα μιλήσει μαζί του: «Θα μιλήσω με τους πάντες. Τον γνωρίζω, έχουμε παίξει και αντίπαλοι. Σέβομαι τους ανθρώπους που έχουν γράψει την ιστορία του Παναθηναϊκού».









