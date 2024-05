Σάκκαρη: Είμαι έτοιμη να κερδίσω ένα Grand Slam, θα κάνω ό,τι μπορώ - Βίντεο

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε με άνεση στον 3ο γύρο του Rome Open και θα παίξει την Κυριακή με την Ανγκελίνα Καλίνινα για μια θέση στους "16".



Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια που έχει φτάσει σε ημιτελικό Grand Slam δύο φορές το 2021, σε US Open και Roland Garros μίλησε μετά τον αγώνα της στη Ρώμη στο Tennis TV για το μεγάλο της όνειρο που είναι η κατάκτηση ενός τίτλου Major.







She's ready to win a grand slam 🏆@mariasakkari chats about calming nerves and her grand slam aspirations. #IBI24 pic.twitter.com/DYtAkjPZyf