Το δείπνο του Νεϊμάρ με τον Μπέκαμ «φούντωσε» τα σενάρια επανένωσης των Μέσι, Σουάρες με τον Βραζιλιάνο στην Ίντερ Μαϊάμι

Καλώς ήρθες στο Μαϊάμι φίλε μου (μόνο για δείπνο)». Από την άλλη ο Νεϊμάρ δεν σχολίασε κάτι σχετικά με το δείπνο αλλά πριν από λίγους μήνες είχε δηλώσει στο ESPN: «Ελπίζω να μπορέσουμε να παίξουμε ξανά μαζί. ... Θα ήθελα να παίξω στις ΗΠΑ, βασικά. Θα ήθελα να παίξω εκεί τουλάχιστον για μια σεζόν».





Ο Νεϊμάρ ανήκει στην Αλ Χιλάλ αλλά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει για πολύ να παίζει στη Σαουδική Αραβία. Ο Νεϊμάρ βέβαια έπαιξε με τον Λιονέλ Μέσι και στην Παρί Σεν Ζερμέν αλλά θα ήθελε να παίξει μαζί του και στο MLS.







David Beckham joked about Neymar joining his Inter Miami side after going for dinner with the Brazilian star 😅🇺🇸



Imagine seeing an MSN reunion 🥹 pic.twitter.com/9H8zl8FTD7