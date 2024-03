Μάικλ Τζόρνταν: Οι Τζαζ δεν ξέχασαν το σπρώξιμό του στον τελικό του 1998 και το έκαναν... κωδικό WiFi - Βίντεο

The Shot» και να χαρίσει τον τίτλο στους Σικάγο Μπουλς. Το σουτ αυτό έγραψε το τελικό 87-86 για τους Μπουλς μέσα στην έδρα των Τζαζ σε μια απίστευτη… παράσταση του GOAT, ο οποίος πέτυχε τους 45 από τους 87 πόντους της ομάδας του!





πιστεύουν ότι ο Air είχε σπρώξει και είχε κάνει επιθετικό φάουλ στον Μπράιον Ράσελ πριν ευστοχήσει.







Think Utah Jazz are still a lil salty about the 1998 NBA Finals pic.twitter.com/3rl7zCcaKF