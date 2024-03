Μπαρτζώκας: Χάσαμε τον καλύτερο παίκτη της Euroleague και μείναμε στο ίδιο επίπεδο

Κλείσιμο

, φτάνοντας τις έξι σερί νίκες και κάνοντας το 14/14 σε Ελλάδα καιαπό τις 25 Ιανουαρίου και μετά.Από την πλευρά του,ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά το 71-65 επί των «πράσινων»:«Ήταν σημαντική η νίκη μας, ειδικά μετά από την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να μπούμε στα play off. Πήραμε νίκη απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Ο κόσμος δημιούργησε μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, ειδικά στον Γουίλιαμς Γκος και στον Γουόκαπ που έπαιξαν με μία προπόνηση, συγχαρητήρια και στον Λαρεντζάκη που ήθελε να παίξει αν και δεν ήταν έτοιμος εξαιτίας του τραυματισμού του, συγχαρητήρια και στους φυσιοθεραπευτές και στους γιατρούς μας που προετοίμασαν τους αθλητές μας μέχρι αργά τα βράδια.Είχαμε συμπαγή άμυνα, δεν είναι εύκολο να κρατήσεις τονστους 65 πόντους. Είχαμε 11 κλεψίματα που έδειξαν την ικανότητά μας στην άμυνα, έκαναν 18 λάθη και μπορούμε να πούμε ότι το μοναδικό μας πρόβλημα ήταν το ριμπάουντ. Ακόμη και με αυτά τα νούμερα νικήσαμε κι αυτό είναι το σημαντικό. Καλή τύχη στον Παναθηναϊκό, ας συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να παλεύουμε και να μαχόμαστε.Έχουμε το μαχητικό πνεύμα, αρνούμαστε να χάσουμε. Με τη Βίρτους χάναμε με διψήφια διαφορά στο ημίχρονο, η άμυνά μας ήταν συμπαγής και νικήσαμε στο δεύτερο μέρος. Πιστεύω ότι οι παίκτες μας θέλουν να βοηθούν την ομάδα χωρίς εγωισμούς. Αυτό συμβαίνει με όλους, αυτή είναι η μόνη προσέγγιση που πρέπει να έχουμε.Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όταν πήραμε διαφορά δέκα πόντων, έπρεπε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Εκεί ο Ναν έβαλε τρίποντο και φάουλ, κάναμε και δύο λάθη στην άμυνά μας σε iso καταστάσεις, αλλά συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να παραπονεθώ. Ο Μόουζες Ράιτ ήταν πάρα πολύ καλός, δεν ξέρει ακόμη τους αντιπάλους του. Είναι διαφορετικό να έχεις παίξει 100 φορές απέναντι σε Σλούκα και Γκριγκόνις και διαφορετικό να έχεις παίξει δύο. Παίζει με μεγάλη ένταση, έχει μεγάλη ικανότητα, παίζει με ταχύτητα, γενικά έκανε πολύ καλό ματς.Η ζωή είναι ανατρεπτική. Υπάρχουν κάποιες σταθερές, βλέπεις τη συμπεριφορά των παικτών, πόσο καλοί συμπαίκτες και πόσο μαχητές είναι. Έχουμε πληγεί από τραυματισμούς, επιβιώσαμε και ήξερα ότι με λίγη τύχη, θα κάναμε αυτό που τελικά κάνουμε. Μία καλή πορεία. Να κάνουμε όσο περισσότερες νίκες για να καταλήξουμε στα play off. Έχουμε πάει σε σερί play off, χάσαμε τον καλύτερο παίκτη της EuroLeague και μείναμε στο ίδιο επίπεδο, το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι εδώ γίνεται καλή δουλειά. Οι πρόεδροι ενίσχυσαν την ομάδα με παίκτες, σημαντικούς για την εξέλιξή της. Δεν κάνουμε βαρύγδουπες δηλώσεις, κοιτάζουμε το κάθε ματς ξεχωριστά.