Euro 2024: Ο Σολτς φωτογραφήθηκε με τη μπάλα του τουρνουά - 100 ημέρες για την πρεμιέρα στη Γερμανία - Φωτογραφίες

Η Γερμανία φιλοξενεί το πρώτο της μεγάλο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 και το Euro 2024, που ξεκινά στις 14 Ιουνίου, θα διεξαχθεί σε 10 πόλεις.«Θα έχουμε 2,7 εκατομμύρια οπαδούς στα γήπεδα και έως και 12 εκατομμύρια οπαδούς στις ζώνες φιλάθλων των 10 πόλεων που φιλοξενούν το τουρνουά», είπε η Φάζερ.«Προφανώς η ασφάλεια του τουρνουά και των επισκεπτών και των φιλάθλων είναι για μένα η ύψιστη προτεραιότητα. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι.»Οι Γερμανοί, τρεις φορές νικητές, θα ξεκινήσουν το τουρνουά ενός μήνα στο Μόναχο στις 14 Ιουνίου με αντίπαλο τη Σκωτία, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου.«Ένα Euro στην έδρα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για κάθε παίκτη αλλά και για εμάς στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία και σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο διευθυντής της εθνικής ομάδας της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (DFB) Ρούντι Φέλερ.«Ως έθνος θέλουμε να είμαστε εξαιρετικοί οικοδεσπότες για οπαδούς από όλη την Ευρώπη και να γιορτάσουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ ποδοσφαίρου».Οι αριθμοί του Euro 2024Με αφορμή το ορόσημο των 100 ημερών από την πρώτη σέντρα της κορυφαίας διοργάνωσης, η UEFA παρουσιάζει τους βασικούς αριθμούς της:1- Η Γερμανία θα είναι η μοναδική διοργανώτρια του Euro 2024.6- Ο Kριστιάνο Ρονάλντο στοχεύει στην έκτη συμμετοχή του σε τελική φάση του τουρνουά. Ο Πορτογάλος συμπαίκτης του Πέπε και ο μέσος της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, αναμένεται να φτάσουν και οι δύο στην πέμπτη.6- Οι ομάδες των play-off θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο EURO εάν προκριθούν: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Εσθονία, Γεωργία, Ισραήλ, Καζακστάν και Λουξεμβούργο.9- Οι πρώην νικητές που έχουν κλείσει τη θέση τους στο τουρνουά: Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία.10- Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες: Βερολίνο, Κολωνία, Ντόρτμουντ, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Γκελζενκίρχεν, Αμβούργο, Λειψία, Μόναχο και Στουτγάρδη.12- Ο Άλμπαρτ (Albärt) θα είναι η 12η μασκότ του Euro από τότε που ο Πινόκιο έγινε πρώτος το 1980. Ο Άλμπαρτ πήρε το όνομά του μέσω ψηφοφορίας του UEFA.com που διεξήχθη μεταξύ χρηστών και μαθητών σε όλη την Ευρώπη.14- Η οικοδέσποινα Γερμανία έχει εμφανιστεί σε περισσότερα τελικά τουρνουά Euro από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αυτή θα είναι η 14η της. Μαζί με την Ισπανία, έχουν κερδίσει τρία Euro η καθεμιά, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα.17- Αυτή θα είναι η 17η διοργάνωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της UEFA.23- Κάθε ομάδα πρέπει να υποβάλει μια λίστα με 23 παίκτες τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα.Στο τουρνουά θα λάβουν μέρος 24 ομάδες. Η οικοδέσποινα Γερμανία, 20 έχουν προκριθεί μέσω των ευρωπαϊκών προκριματικών, με τις τρεις τελευταίες θέσεις να επιβεβαιώνονται μέσω των play-off του Μαρτίου.31- Το τουρνουά θα διαρκέσει 31 ημέρες, ξεκινώντας από τον εναρκτήριο αγώνα στο Μόναχο στις 14 Ιουνίου και τελειώνοντας με τον τελικό στο Βερολίνο στις 14 Ιουλίου.36- Η UEFA υπέγραψε συμφωνία με την ένωση των γερμανικών εταιρειών μεταφορών VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) για ένα ταξιδιωτικό πάσο 36 ωρών (36-Stunden-Fahrkarte) που διατίθεται στους φιλάθλους με εισιτήρια αγώνα στο τελικό τουρνουά.40- Τα χρυσά μετάλλια που απονέμονται στη νικήτρια ομάδα και 40 ασημένια μετάλλια στη δεύτερη.51- Οι αγώνες που θα διεξαχθούν σε 22 αγωνιστικές.16.000-Οι εθελοντές που θα υποστηρίξουν την επιτυχημένη παράδοση του τουρνουά στη Γερμανία.71.000- Οι φίλαθλοι θα είναι παρόντες στον τελικό του Euro 2024 στο Olympiastadion του Βερολίνου.2,7 εκ.- Πάνω από το 80% των 2,7 εκατομμυρίων εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμο στους φιλάθλους των ομάδων που συμμετέχουν και στο ευρύ κοινό.32 εκατ.- Η περιβαλλοντική, κοινωνική και στρατηγική διακυβέρνησης (ESG) για το Euro 2024 υποστηρίζεται από επένδυση 32 εκατ. ευρώ. Το τουρνουά πρόκειται να είναι το πιο βιώσιμο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όλων των εποχών.331 εκατ.- Το συνολικό χρηματικό έπαθλο για διανομή στις συμμετέχουσες ομάδες επιβεβαιώνεται στο ίδιο επίπεδο με το Euro2020, συνολικά 331 εκ. ευρώ.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ