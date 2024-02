NBA Slam Dunk Contest: Τα 10+1 καρφώματα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ (vids)

Έτος: 1987Τόπος: ΣιάτλΝικητής: Μάικλ Τζόρνταν, ΜπουλςΟ αξεπέραστος Μάικλ Τζόρνταν είχε κάνει το κομμάτι του το 1987. Τι μπορεί να πει κανείς για το παρακάτω κάρφωμα; Πετάει στον αέρα και λίγο… έλειψε να φιλήσει το στεφάνι. «Air» όνομα και πράμα σε ένα all time classic του διαγωνισμού. Υπέροχο κάρφωμα!Έτος: 2006Τόπος: ΧιούστονΝικητής: Νέιτ Ρόμπινσον, Νικς‘Ισως μια από τις μεγαλύτερες αδικίες σε διαγωνισμούς καρφωμάτων. Ο Ιγκουοντάλα έκανε πράματα και θάματα το 2006, όμως το τρόπαιο πήγε στον Νείτ Ρόμπινσον. Βέβαια το κάρφωμα που θα απολαύσετε παρακάτω δικαιούται μια θέση στο TOP 10 όλων των εποχών. Έρχεται πίσω από τη μπασκέτα μετά από πάσα του Άιβερσον, κατεβάζει το κεφάλι για να μην χτυπήσει στο ταμπλό και καρφώνει ανάποδα. Μεγάλε Ίγκι για εμάς ήσουν ο πραγματικός νικητής!Έτος: 2000Τόπος: ΌκλαντΝικητής: Βινς Κάρτερ, ΡάπτορςΟ κορυφαίος dunker όλων των εποχών τα είχε σαρώσει όλα το 2000 στο Όκλαντ. Ο «Vinsanity» τρέλανε το κοινό, αφού κρέμασε το χέρι του στο καλάθι, όταν κάρφωσε. Δεν υπάρχει αντίπαλος για τον Κάρτερ. Μακάρι να έπαιρνε μέρος κάθε χρόνο στον διαγωνισμό καρφωμάτων. Η φαντασία του μα πολύ περισσότερο η τεράστια ικανότητα του στα καρφώματα θα γέμιζε άνετα ακόμα και ένα TOP 20!Έτος: 1988Τόπος: ChicagoΝικητής: Mάικλ Τζόρνταν, ΜπουλςΈνα έργο τέχνης από τον GOAT. To 1988 o Tζόρνταν ήταν στο μπασκετικό του σπίτι κι ένιωθε καλά. Έτσι επέλεξε να πετάξει από την γραμμή των βολών και να προσγειωθεί στο καλάθι. Ίσως το πιο κλασικό κάρφωμα σε διαγωνισμό καρφωμάτων. Poetry in motion που λένε και στο χωριό μου.Έτος: 2000Τόπος: ΌκλαντΝικητής: Βινς Κάρτερ, ΡάπτορςΠάλι στον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2000. Πάλι Βινς Κάρτερ! Ο showman των Ράπτορς έδινε την δική του παράσταση και οδήγησε τον εκφωνητή να πει το αξέχαστο Lets Go Home, αφού πραγματοποίησε ένα σπάνιας ομορφιάς κάρφωμα. Περιστροφή 360 μοιρών μαζί με ανεμόμυλο. Τι είχες κάνει ρε Βινς.Έτος: 2016Τόπος: TορόντοΝικητής: Ζακ ΛαΒίν, ΤίμπεργουλβςΆλλη μια αδικία σε διαγωνισμό καρφωμάτων. Ο Άαρον Γκόρντον είχε κάνει μυθικά πράγματα στο Τορόντο, χρησιμοποιώντας μια μασκότ. Έστησε την μασκότ κάτω από το καλάθι και της έδωσε να κρατά την μπάλα. Στη συνέχεια πήδηξε πάνω από τη μασκότ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του και κάρφωσε. Παρόλα αυτά ο τίτλος πήγε στον ΛαΒίν.Έτος: 2000Τόπος: ΌκλαντΝικητής: Βινς Κάρτερ, ΡάπτορςΙεροσυλία να μην κλείσεις με Βινς Κάρτερ. Ο άνθρωπος το είχε πάει σε άλλο επίπεδο το 2000. Έτσι θέλησε να πέρασε την μπάλα ανάμεσα στα πόδια, αφού την έπιασε στον αέρα και μετά ήρθε το… μπαμ. Ο εκφωνητής της βραδιάς ήξερε πως η υπόθεση τίτλος είχε τελειώσει.Έτος: 2011Τόπος: Λος ΆντζελεςΝικητής: Μπλέικ Γκρίφιν, ΚλίπερςTo 2011 επιστράτευσε ακόμα και αυτοκίνητο για να πάρει τον διαγωνισμό. Ο ιπτάμενος Μπλέικ κατάφερε να περάσει πάνω από αυτοκίνητο και να καρφώσει, ενώ ο Μπαρόν Ντέιβις είχε βγει στο παράθυρο και του έδωσε την ασίστ. Σίγουρα ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό κάρφωμα που θυμούνται όσοι βρέθηκαν στο Staples Center ή όσοι παρακολούθησαν από το σπίτι.Έτος: 2015Τόπος: Nέα ΥόρκηΝικητής: Ζακ ΛαΒίν, ΤίμπεργουλβςΟ φοβερός και τρομερός ΛαΒίν τρέλανε κόσμο τόσο το 2015 όσο και το 2016. Μετά από σκέψη η επιλογή έρχεται από το 2015, τότε που πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια και κάρφωσε με το ένα χέρι. Όλα αυτά με φανέλα από το Space Jam. 'Ενας παίκτης που έχει φτερά στα πόδια και δεν σταματά να μας το δείχνει.Έτος 2016:Τόπος: ΤορόντοΝικητής: Ζακ ΛαΒίν, ΤίμπεργουλβςΘα κλείσουμε με Άαρον Γκόρντον. Μπορεί το 2016 να μην το πήρε, αλλά έκανε εκπληκτικά καρφώματα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Για πολλούς και για αυτόν που υπογράφει το άρθρο ήταν ο πραγματικός νικητής. Το... κερασάκι στην τούρτα θα μπει με τον παίκτη των Μάτζικ να ίπταται πάνω από τη μασκότ, να περνάει τη μπάλα ανάμεσα στα πόδια και να προλαβαίνει να καρφώσει. Άαρον σε ευχαριστούμε, μακάρι φέτος να μας προσφέρεις ακόμα πιο τρελά καρφώματα.



Πηγή: GAZZETTA.GR