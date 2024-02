Επέστρεψε ως... βασιλιάς στην Κόλο Κόλο ο Βιδάλ - Έφτασε με ελικόπτερο, φόρεσε το στέμμα και καβάλησε άλογο - Βίντεο

Σαν ταινία του Χόλιγουντ γυρισμένη στη Χιλή έμοιαζε η επιστροφή του Αρτούρο Βιδάλ στη Κόλο Κόλο.



Ο Χιλιανός ποδοσφαιριστής αποφάσισε μετά από 17 χρόνια να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας από την οποία ξεκίνησε την τεράστια καριέρα του και οι άνθρωποι της Κόλο Κόλο τον έκαναν να νιώσει βασιλιάς.

WELCOME HOME ARTURO VIDAL 🇨🇱



One of the wildest player unveilings ever. He lands on the pitch ins a helicopter and then proceeds to ride a horse around the stadium while wearing a crown and robe. Arturo, welcome back to Colo Colo ⚪⚫ 👑pic.twitter.com/9FF4aImMRF