Κύπελλο Ελλάδας: «Τιτανομαχίες» με Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Αρης-ΑΕΚ για τη φάση των «16»

ΠΑΟΚ - Βόλος 1-0ΑΕΚ - Αρης 0-0Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός 0-1Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου 1-1Παναιτωλικός - Athens Kallithea 3-2ΑΕΛ - Ατρόμητος 1-1Ατρόμητος - ΑΕΛ 4-015:00 Athens Kallithea - Παναιτωλικός (θα γίνει με κόσμο το ματς αυτό)17:00 Κηφισιά - ΟΦΗ (το παιχνίδι αυτό θα έχει VAR)17:00 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (ο συγκεκριμένος αγώνας είναι για την φάση των προημιτελικών)19:00 Άρης - ΑΕΚ21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός19:00 Νίκη Βόλου - ΛεβαδειακόςΑΕΚ - Αρης Vs Λεβαδειακός - Νίκη ΒόλουΟΦΗ - Κηφισιά Vs Παναιτωλικός - Athens KallitheaΠαναθηναϊκός - Ολυμπιακός Vs Ατρόμητος17:00 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 17/1Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός / ΑτρόμητοςΟΦΗ - Κηφισιά / Παναιτωλικός - Athens Kallithea Vs ΑΕΚ - Αρης / Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου* Στον τελικό γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από τον πρώτο ημιτελικό.