Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ: Στο νοσοκομείο ο θρύλος του ΝΒΑ

Kareem Abdul-Jabbar has been hospitalized after falling and breaking his hip, per TMZ.



NBA icon Kareem Abdul-Jabbar, aged 76, was urgently taken to UCLA hospital.



The basketball legend reportedly slipped at a concert in LA, resulting in a broken hip.



Ο ζωντανός θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ , διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες το βράδυ της Παρασκευής, καθώς τραυματίστηκε στο ισχίο μετά από πτώση που είχε σε συναυλία.Η εκπρόσωπος του, Ντέμπορα Μοράλες, δήλωσε στο TMZ Sports ότι ο Τζαμπάρ υπέστη κάταγμα.Στο σημείο κλήθηκαν διασώστες και ο Hall of Famer διακομίστηκε στο νοσοκομείο UCLA, όπου και νησλεύεται.