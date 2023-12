Europa League: Βιγιαρεάλ, Γουέστ Χαμ, Μπράιτον και Ρέιντζερς στους «16» - Δείτε γκολ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cxoffzdg4tlt)

Με απίστευτη εμφάνιση στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» η Ρέιντζερς επιβλήθηκε 3-2 της Μπέτις και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League ως πρώτη, αφήνοντας στην 2η τη Σπάρτα Πράγας, που την ιδια ώρα περνούσε εύκολο βράδυ στην Κύπρο επί του Άρη Λεμεσού (3-1). Η Μπέτις μετά την ήττα περιορίστηκε στην 3η θέση και θα συνεχίσει στα playoffs του Europa Conference League.

Ο «τελικός» για την πρωτιά του 1ου ομίλου ανέδειξε μεγάλη νικήτρια τη Γουέστ Χαμ επί της Φράιμπουργκ με 2-0, με τα «σφυριά» να προκρίνονται απευθείας στους «16» του Europa League και τους Γερμανούς στα νοκ άουτ playoffs της διοργάνωσης.Η μόνη εκκρεμότητα στον 4ο όμιλο είχε να κάνει με την 3η θέση και το «εισιτήριο» για τα playoffs του Europa Conference League. Αυτή τελικά κατέληξε στην Στουρμ Γκαρτς, η οποία αν και ηττήθηκε στη Λισαβόνα από τη Σπόρτινγκ 3-0, την ίδια ώρα η Αταλάντα περνούσε με 4-0 από την έδρα της Ρακόβ και στην ισοβαθμία οι Αυστριακοί υπερτερούσαν των Πολωνών.Αναλυτικά οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» του Europa League 2023/24, οι 8 που θα αγωνιστούν στα play off εισόδου στους «16» και οι 8 που «υποβιβάστηκαν» στα play off του Conference League:-Νικήτριες ομίλων/Απευθείας στους «16»: Γουέστ Χαμ (Αγγλία, 1ος όμιλος), Μπράιτον (Αγγλία, 2ος όμιλος), Ρέιντζερς (Σκωτία, 3ος όμιλος), Αταλάντα (Ιταλία, 4ος όμιλος), Λίβερπουλ (Αγγλία, 5ος όμιλος), Βιγιαρεάλ (Ισπανία, 6ος όμιλος), Σλάβια Πράγας (Τσεχία, 7ος όμιλος), Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία, 8ος όμιλος).-Δεύτερες ομίλων/Play off εισόδου στους «16»: Φράιμπουργκ (Γερμανία, 1ος όμιλος), Μαρσέιγ (Γαλλία, 2ος όμιλος), Σπάρτα Πράγας (Τσεχία, 3ος όμιλος), Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (Πορτογαλία, 4ος όμιλος), Τουλούζ (Γαλλία, 5ος όμιλος), Ρεν (Γαλλία, 6ος όμιλος), Ρόμα (Ιταλία, 7ος όμιλος), Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν, 8ος όμιλος).-Οι ομάδες που «υποβιβάστηκαν» από το Champions League στα play off εισόδου στους «16» του Europa League: Γαλατασαράι (Τουρκία), Λανς (Γαλλία), Μπράγκα (Πορτογαλία), Μπενφίκα (Πορτογαλία), Φέγενορντ (Ολλανδία), Μίλαν (Ιταλία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία), Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία).-Οι ομάδες που «υποβιβάστηκαν» στα play off εισόδου στους «16» του Europa Conference League: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ), Άγιαξ (Ολλανδία), Μπέτις (Ισπανία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία), Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο), Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ), Σερβέτ (Ελβετία), Μόλντε (Νορβηγία).-Οι ομάδες που αποκλείστηκαν: Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία), ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ), Άρης Λεμεσού (Κύπρος), Ρακόβ (Πολωνία), ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία), ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ), Σεριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία), Χάκεν (Σουηδία).H κλήρωση για τα play off εισόδου στους «16» του Europa League θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 14:00 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν. Οι πρώτοι αγώνες των play off εισόδου στους «16» του Europa League θα διεξαχθούν στις 15 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 22 Φεβρουαρίου 2023.Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής (τελευταίας) της φάσης των ομίλων του Europa League και οι σκόρερ:1ος ΟΜΙΛΟΣΓουέστ Χαμ-Φράιμπουργκ 2-0 (14΄ Κούντους, 42΄ Άλβαρες)Ολυμπιακός-Μπάτσκα Τόπολα 5-2(21΄ Ελ Κααμπί, 40΄, 42΄ Ποντένσε, 47΄ αυτ. Ίλιτς, 68΄ Ελ Αραμπί - 48΄ Τζάκοβατς, 61΄ Τσίρκοβιτς)2ος ΟΜΙΛΟΣΆγιαξ-ΑΕΚ 3-1 (5΄, 56΄ Άκπομ, 20΄ Τέιλορ - 11΄ Γκαρσία)Μπράιτον-Μαρσέιγ 1-0 (88΄ Ζοάο Πέδρο)3ος ΟΜΙΛΟΣΜπέτις-Ρέιντζερς 2-3 (14΄ Μιράντα, 37΄ Πέρεθ - 10΄ Σίμα, 20΄ Ντέζερς, 78΄ Ρούφε)Άρης Λεμεσού-Σπάρτα Πράγας 1-3 (84΄ Μπένγκτσον - 4΄ Κούτστα, 11΄, 41΄ Μπιρμάντσεβιτς)4ος ΟΜΙΛΟΣΣπόρτινγκ Λ.-Στουρμ Γκρατς 3-0 (39΄ Γκιοκέρες, 61΄,70΄ Ινάσιο)Ρακόβ Τσεστόχοβα-Αταλάντα 0-4 (14΄, 73΄ Μουριέλ, 26΄ Μπονφάντι, 90΄+2 Ντε Κετελάερε)5ος ΟΜΙΛΟΣΟυνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Λίβερπουλ2-1 (32΄ Αμούρα, 43΄ Πουέρτας - 40΄ Κουάνσα)Λίντσερ-Τουλούζ 1-2 (61΄ Λιούμπιτσιτς - 54΄ Νταλίνγκα, 83΄ Σουάζο)6ος ΟΜΙΛΟΣΡεν-Βιγιαρεάλ 2-3 (37΄ Ασινιόν, 79΄ Μπλας - 36΄ πεν. Μορένο, 63΄ Ακομάχ, 80΄ Παρέχο)Παναθηναϊκός-Μακάμπι Χάιφα 1-2 (89΄ Ιωαννίδης - 20΄ Νταβίντ, 74΄ Σέρι)7ος ΟΜΙΛΟΣΡόμα-Σερίφ Τιράσπολ 3-0 (11΄ Λουκάκου, 32΄ Μπελότι, 90΄+3 Πισίλι)Σλάβια Πράγας-Σερβέτ 4-0 (15΄ Ντούντερα, 25΄ Σράνζ, 30΄,45΄+1 Τσίτιλ)8ος ΟΜΙΛΟΣΛεβερκούζεν-Μόλντε 5-1 (6΄ Σικ, 22΄ Ταπσόμπα, 25΄ αυτ. Έλινγκσεν, 60΄ Χλόζεκ, 70΄ Μπαμπά - 76΄ Κιτολάνο)Καραμπάγκ-Χάκεν 2-1 (1΄ Λεάντρο Αντράντε, 45΄+4 Μπενζία - 90΄+4 αυτ. Χουσεΐνοφ).ΠΗΓΗ: ΑΠΕ