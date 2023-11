Ολυμπιακός: Η δύσκολη αποστολή στη Γερμανία, οι απόντες και οι ανεβασμένες πιθανότητες για τρεις στόπερ

Κλείσιμο

Οι «ερυθρόλευκοι» σε αυτή τη χρονική περίοδο έχουν εκτός τους τραυματίες Πορόζο, Φρέιρε, Σκάρπα και ενώ και ο Ομάρ Ρίτσαρντς έχει βγάλει ξανά ορισμένα ζητήματα ετοιμότητας. Υπάρχουν και παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, όπως οι Μπρνιτς και Μπιανκόν. Ο Μαρτίνεθ επέλεξε να μην ανακοινώσει αποστολή για το ματς με τη Φράιμπορυγκ το βράδυ της Πέμπτης στη Γερμανία όπου οι Πειραιώτες δεν θα βρουν εύκολες καιρικές συνθήκες καθώς προβλέπονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχωρεί σήμερα Τετάρτη (νωρίς το πρωί) για τη Γερμανία. Εκεί όπου το απόγευμα της ίδιας ημέρας (19.00) θα μιλήσουν οι Μαρτίνεθ και Γιόβετιτς για το ματς αυτό και στις 20.00 θα υπάρχει προπόνηση στο γήπεδο της γερμανικής ομάδας. Το πρόγραμμα θα έχει γενικότερα ως εξής:12:45: Προπόνηση της Freiburg στο γήπεδο δίπλα από το Stadion Am Wolfswinkel.15:30: Συνέντευξη Τύπου της Freiburg στο Stadion Am Wolfswinkel.19:00: Συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού στο Stadion Am Wolfswinkel. Την ομάδα θα εκπροσωπήσουν ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ και ο Stevan Jovetic.20:00: Προπόνηση του Ολυμπιακού στο Stadion Am Wolfswinkel.19:45 Φράιμπουργκ – Ολυμπιακός.*Ώρες ΕλλάδαςΣχετικά με την πιθανή διάταξη όλα δείχνουν σχηματισμό με τρεις στόπερ. Εναλλακτικά υπάρχει το 4-3-3. Εφόσον ο Μαρτίνεθ πάει στην επιλογή των τριών στόπερ σε αυτήν την περίπτωση ο Πασχαλάκης θα είναι ο γκολκίπερ, οι τρεις στην άμυνα θα είναι οι Ρέτσος, Ντόι και Ιμπόρα και στα δύο άκρα θα είναι οι Ροντινέι και Ορτέγα.Στο κέντρο ο Μαντί Καμαρά με τον Έσε και για μπροστά το προβάδισμα έχουν οι Φορτούνης, Μασούρας και Ελ Καμπί. Εναλλακτικά ο Αλεξανδρόπουλος είναι μία επιλογή πιθανώς αντί του Εσε, ο Γιόβετιτς για τη θέση του Ελ Καμπί ενώ φυσικά υπάρχει και ο Ποντένσε για να χριστεί βασικός αντί του Μασούρα.Άρα ένα σχήμα ως εξής: Πασχαλάκης - Ντόι, Ρέτσος και Ιμπόρα - Ροντινέι, Ορτέγα, Εσε ή Αλεξανδρόπουλος, Μαντί Καμαρά και Φορτούνης - Μασούρας ή Ποντένσε με Ελ Καμπί ή Γιόβετιτς (μικρό προβάδισμα οι Μασούρας και Ελ Καμπί).