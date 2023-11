Νόβακ Τζόκοβιτς: Έγραψε ιστορία στο Παρίσι, κατέκτησε τον 97ο τίτλο του - Βίντεο

Moment of magic ✨@GrigorDimitrov not going down without a fight 💪#RolexParisMasters pic.twitter.com/ABEwCI6wdG — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2023

Not taking no for an answer 🫡@DjokerNole leads a break in the second set 👀#RolexParisMasters pic.twitter.com/HxzBYYCcAI — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2023

He wants more 🤫@DjokerNole holds firm to take a one set lead in the Paris final vs Dimitrov 🥶#RolexParisMasters pic.twitter.com/AMAGsYgef9 — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2023

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέτυχε μπρέικ στο 7ο γκέιμ (4-3) και με το σερβίς του το υπερασπίστηκε για το 5-3. Δεν χρειάστηκε να κάνει και πολλά στη συνέχεια και έκλεισε το σετ στο 6-4.Στο 2ο σετ πάλι ο Νόλε βρήκε τρόπο να φτάσει σε μπρέικ.Το έκανε στο 5ο γκέιμ (3-2) και ήταν άψογος στο σερβίς του για το 4-2. Ο Νόλε είχε ευκαιρία για νέο μπρέικ στο 7ο γκέιμ αλλά δεν τον άφησε ο Βούλγαρος που μείωσε σε 4-3.Ο Τζόκοβιτς είχε ματς πόιντ στο 9ο γκέιμ και με μπρέικ έκλεισε το παιχνίδι στο 6-3.