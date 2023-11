Κόπα Λιμπερταδόρες, Μπόκα Τζούνιορς - Φλουμινένσε 1-2: Πρωταθλήτρια στο Μαρακανά η ομάδα του Μαρσέλο - Δείτε τα γκολ

A @LibertadoresBR COM O TIME DO CORAÇÃO! EU TE AMO, @MarceloM12 ! pic.twitter.com/6dUtoDs9WC

AQUELE DIA QUE ESPERAMOS TANTO! PODEMOS GRITAR: SOMOS CAMPEÕES DA AMÉRICA! 🏆🇭🇺 pic.twitter.com/GBP3weyWKl — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 4, 2023

Fluminense lift the Copa Libertadores for the first time in their history! 🎉🏆



pic.twitter.com/lWvgNxGMR3 — TTS. (@TransferSector) November 4, 2023

Felipe Melo after winning the Copa Libertadores with #Fluminense. Football is beautiful. pic.twitter.com/VDzfWhVm3i — François Plateau (@francoisplateau) November 4, 2023

FLUMINENSE HAVE WON THEIR FIRST-EVER COPA LIBERTADORES 🏆 pic.twitter.com/iD1axq96KW — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2023

🚨🚨| FT: Fluminense 2-1 Boca Juniors!



FLUMINENSE WIN THE 2023 COPA LIBERTADORES!! 🇧🇷🏆 pic.twitter.com/1ysxk6hNcC — TTS. (@TransferSector) November 4, 2023

Από τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού οι Βραζιλιάνοι έκαναν αυτό που... λατρεύουν να κάνουν. Πήραν την μπάλα στ πόδια τους και διατήρησαν την κατοχή της, επιχειρώντας να γίνουν απειλητικοί με ταχύτατες συνεργασίες σε μικρούς χώρους. Η ομάδα του Ντινίζ κυριάρχησε και επέβαλε την ισχύ της με το παιχνίδι ωστόσο να μένει σε χαμηλό ρυθμό ελέω των αρκετών φάουλ και διακοπών. Η Φλουμινένσε απείλησε στο 14' με κεφαλιά του Κάνο και η Μπόκα απάντησε με σουτ του Μερεντιέλ ένα λεπτό μετάΟι Βραζιλιάνοι ήταν αυτοί που εν τέλει άνοιξαν το σκορ, μετουσιώνοντας την υπεροχή τους. Στο 36ο λεπτό, Αρίας και Κένο - οι δύο εξτρέμ της ομάδας - «έγειραν» αμφότεροι στη δεξιά πλευρά και έκαναν το 1-2. Ο Κένο γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Χερμάν Κάνο με εξαιρετικό μονοκόμματο πλασέ νίκησε τον Ρομέρο και σήκωσε στο... πόδι την τρικολόρ πλευρά του «Μαρακανά», ανοίγοντας το σκορ και στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με το σημαντικό προβάδισμα.Οι Σενέιζες ωστόσο δεν θα μπορούσαν να... συμβιβαστούν εύκολα με την κατάσταση και στο δεύτερο μέρος έβγαλαν αντίδραση. Στο 56' ο Λουίς Αντβίνκουλα προειδοποίησε με φοβερό σουτ που πέρασε μόλις άουτ και στο 72' έδωσε έναυσμα πανηγυρισμών στην κιτρινομπλέ κερκίδα. Ο Περουβιανός μπακ συνέκλινε με την μπάλα στα πόδια και με πανέμορφο φαλτσαριστό πλασέ την έστειλε στη γωνία του Φάμπιο για την ισοφάριση.Αμφότεροι οι «μονομάχοι» έψαξαν το τέρμα που θα τους χάριζε το τρόπαιο στην κανονική διάρκεια και κατάφεραν να... φλερτάρουν με τη λύτρωση. Στο 89' το μακρινό σουτ του Μερεντιέλ πέρασε μόλις άουτ και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπαρμπόσα «ράγισε» τις τρικολόρ καρδιές. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός βρέθηκε σε θέση βολής μετά την εξαιρετική κάθετη του Λίμα, όπως αστόχησε στο τετ α τετ και... έστειλε το ματς στην παράταση.Κι εκεί τα πάντα ισορρόπησαν σε ένα τεντωμένο σκοινί και εν τέλει έγειραν προς τη βραζιλιάνικη πλευρά. Στο 99ο λεπτό οι παίκτες της Φλουμινένσε έκρυψαν την μπάλα, ο Κένο έστρωσε με το κεφάλι στον Κένεντι κι αυτός με φοβερή, μονοκόμματη βολίδα έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο 21χρονος... λυτρωτής ωστόσο κινδύνεψε να γίνει μοιραίος, αφού εξαιτίας των έξαλλων πανηγυρισμών του είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε αμέσως μετά το «χρυσό» γκολ.Η Μπόκα ωστόσο δεν μπόρεσε να χαρεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, αφού στην επόμενη φάση και ο Φάμπρα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για... χαστούκι στο πρόσωπο του Νίνο. Οι Αργεντινοί πίεσαν, αλλά δεν απείλησαν, αφού οι παίκτες του Ντινίζ αμύνθηκαν με πολλούς παίκτες κι άφησαν την ψυχή τους στο χορτάρι. Μέχρι να ακούσουν τα λυτρωτικά τρία σφυρίγματα και να πετάξουν σε νέους ουρανούς με τα φτερά των έξαλλων πανηγυρισμών που τύλιξαν το Ρίο Ντε Τζανέιρο.Τα δάκρυα του άλλοτε ερυθρόλευκου Μαρσέλο και του 40χρονου Φελίπε Μέλο, η «τρικολόρ» πλευρά του «Μαρακανά» στα ουράνια, η Φλουμινένσε πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής για πρώτη φορά στην ιστορία της! Ένας τίτλος επιστέγασμα της φοβερής «επανάστασης» του Φερνάντο Ντινίζ, σε έναν τελικό γεμάτο συγκινήσεις και ποδοσφαιρική λατινοαμερικάνικη τρέλα. Η Φλου διέλυσε τα όνειρα της Μπόκα Τζούνιορς και έζησε τα δικά της, αφού στην παράταση με το χρυσό γκολ του Τζον Κένεντι «λύγισε» τους Σενέιζες και έκανε δικό της το Copa Libertadores για πρώτη φορά στην ιστορία της!Φλουμινένσε: Φάμπιο, Μαρσέλο (80’ Κένεντι), Σαβιέρ (85’ Γκούγκα), Νίνο, Μέλο (52’ Μαρλόν), Γκάνσο (80’ Λίμα), Αρίας, Αντρέ, Μαρτινέλι (80’ Μπαρμπόσα), Κάνο, Κένο (103’ Μπρας)Μπόκα Τζούνιορς: Ρομέρο, Φιγάλ (113’ Βαλντές), Αντβίνκουλα, Ε.Φερνάντες (106’ Ταμπόρμπα), Φάμπρα, Βαλεντίνι, Μεδίνα (106’ Σαράτσι), Γκ.Φερνάντες, Μπάρκο (78’ Λανγκονί), Μερεντιέλ (91’ Γιάνσον), Καβάνι (78’ Μπενεντέτο).