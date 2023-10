6-7(5), 6-4, 10-8 των Αριέλ Μπεάρ/Άνταμ Πάβλασεκ.



















Για τον Πέτρο Τσιτσιπά αυτός είναι ο πρώτος ATP τίτλος και του χαρίζει την είσοδο στο top-100 για πρώτη φορά στην καριέρα του, αφού τη Δευτέρα θα είναι στο Νο81 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό.









Για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι ο 2ος τίτλος σε ΑΤΡ τουρνουά στα διπλά, αφού είχε κερδίσει και το 500άρι του Ακαπούλκο πέρσι, μαζί με τον Φελισιάνο Λόπεζ.







Τον πρώτο τους τίτλο στο διπλό κατέκτησαν στην Αμβέρσα ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς. Τα δύο αδέλφια έπαιξαν για πρώτη φορά σε τελικό στο διπλό και κέρδισε το European Open αφού στον τελικό επικράτησαν με ανατροπή σε 1.35' μεΑμέσως μετά το παιχνίδι η Πάουλα Μπαντόσα έτρεξε να αγκαλιάσει και να φιλήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά και να συγχαρεί τον Πέτρο. Στην απονομή βρέθηκε εκτός από την Ισπανίδα και οι γονείς των νικητών, Απόστολος και Τζούλια.