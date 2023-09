Stoiximan Super League 1, Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 0-5: Τον... σκόρπισε με ηγέτη Μπερνάρ - Δείτε τα γκολ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cvkkqhzib4mp)

Ο «Μπέρνι» με δύο γκολ έκανε την διαφορά για τον Παναθηναϊκό.Χατ-τρικ, πεντάρα, συντήρηση και 3/3 για τον ΠαναθηναϊκόΣτο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός μπήκε με μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερη επιθετικότητα, κυκλοφόρησε περισσότερο την μπάλα και είχε δύο καλές στιγμές. Στο 52' η κεφαλιά του Τορεχόν πέρασε λίγο άουτ ενώ στο 56' η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι είχε την ίδια τύχη. Ο Παναθηναϊκός που είχε απειλήσει με κεφαλιά του Μάγκνουσον στο 52', «καθάρισε» το ματς στο 65'.Ο Μπερνάρντ με το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του μετά από δέκα χρόνια έγραψε το 3-0. Υπέροχη εκτέλεση φάουλ, η μπάλα κάτω από το τείχος και στα «κυανοκίτρινα» δίχτυα, έχοντας σκοράρει ήδη τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, όταν πέρσι σε όλη την αγωνιστική περίοδο είχε μόνο δύο!Με σκορ νίκης το «τριφύλλι» έκανε συντήρηση. Ο Γιοβάνοβιτς έδωσε «ανάσες» σε Ρούμπεν, Μαντσίνι, Ιωαννίδη, Παλάσιος και Μπερνάρντ ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης με την Βιγιαρεάλ.Τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Παναθηναϊκός στο ρελαντί κρατούσε το υπέρ του 3-0 αλλά τα καλά μαντάτα δεν είχαν τέλος απόψε για το «τριφύλλι». Ο Αϊτόρ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 4-0, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά από έντεκα μήνες και τον σοβαρό του τραυματισμό στο γόνατο.Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν και πέμπτο γκολ με το δοκάρι να σταματά τον Βιλένα και τον Βέρμπιτς να σουτάρει άουτ από πλεονεκτική θέση. Τελικά αυτό ήρθε στο 93' όταν ο Τσέριν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μάγκνουσον με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 5-0.Με αυτά και με αυτά, το σύνολο του Γιοβάνοβιτς έβαλε τους βαθμούς στο σακούλι και με το 3/3 συνεχίζει στη Super League έχοντας το απόλυτο των διαθέσιμων βαθμών.MAN OF THE MATCH: Μπερνάρντ. Στο καλύτερό του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα, ο Βραζιλιάνος σκόραρε τρεις φορές και ήταν απολαυστικός. Βρήκε δύο καλές εκτελέσεις εντός περιοχής και με καλά τελειώματα νίκησε ισάριθμες φορές τον Καπίνο. Φοβερή εκτέλεση φάουλ, πανέξυπνη για το 3-0. Έχει και μια σέντρα πάρε-βάλε στην κεφαλιά του Μάγκνουσον στο 51', όπου έβγαλε ο Καπίνο.ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Φώτης Ιωαννίδης. Μπορεί να μην σκόραρε αλλά έκανε όλα τα υπόλοιπα και τα έκανε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Δημιούργησε χώρους, κράτησε την μπάλα, «έτρεξε» τα αντίπαλα στόπερ και με εξαιρετικό τακουνάκι «έφτιαξε» το 2-0 του Μπερνάρντ.ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αμυντική γραμμή του Παναιτωλικού. Παρότι έπαιζε αρκετά μέτρα κοντά στην εστία, παρότι περίμενε τον Παναθηναϊκό, οι τοποθετήσεις, οι ομαδικές κινήσεις και η συγκέντρωση ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.Η ΓΚΑΦΑ: Ο Παναιτωλικός ξόδεψε μεγάλο κομμάτι του αγώνα πίσω από την μπάλα ενώ έχει το έμψυχο δυναμικό να ζητήσει περισσότερα πάνω στο χορτάρι. Μετά το «πράσινο» 1-0, οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να παίζουν πάρα πολύ αμυντικά και το «πλήρωσαν» με το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις.ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Στο 33' ο ρέφερι Τσαγκαράκης και ο VAR Μανούχος... εξαφάνισαν το πεντακάθαρο πέναλτι του Μαλή πάνω στον Σένκεφελντ, με τον στόπερ των γηπεδούχων να κάνει λαβή κατς στον αντίπαλό του και να τον πετά στο έδαφος. Στο 85' ο Μανούχος φώναξε σωστά τον ρέφερι να δει την παράβαση του Σενγκέλια στον Σπόραρ και με on field review υπέδειξε την παράβαση.ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ: Ο Παναθηναϊκός πέρασαν σαν... οδοστρωτήρας από το Αγρίνιο, σκόραρε πέντε φορές και έκανε το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα. Το «τριφύλλι» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπερνάρντ που πέτυχε χατ-τρικ και τον Ιωαννίδη που ήταν εξαιρετικός, έκανε μια εμφατική νίκη στο Αγρίνιο, ξεκινώντας τον αγωνιστικό «Γολγοθά» των επόμενων εβδομάδων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.