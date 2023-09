Στην 3η θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό «F1 in Schools» η ελληνική ομάδα

Κλείσιμο

Μεταξύ των τριών καλύτερων ομάδων στον παγκόσμιομοντελισμούβρέθηκε η ελληνική ομάδα Wave Racing, που κατέκτησε την τρίτη θέση μεταξύ 68 ομάδων.Το F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά προγράμματα στο κόσμο, εγκεκριμένο και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Στο F1 in Schools μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από Δημοτικά (Γ’ έως ΣΤ’ τάξη), Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας.Η Wave Racing (Ελληνογερμανική Αγωγή + English School of Nicosia Κύπρος) αποτελείται από τους μαθητές: Από την Ελληνογερμανική Αγωγή, Κωνσταντίνος Μουσαμάς, Αποστόλης Πατέλης, Γιάννης Συριόπουλος. Τους συνοδεύει ο καθηγητής Φυσικής της Ελληνογερμανικής Αγωγής Κωνσταντίνος Τάσσης. Από το English School Of Nicosia συμμτέχουν οι: Ηλίας Κιρμίζης, Πάνος Σταύρου, Γαβριήλ Γεωργίου, Αντώνης Αντωνίου και Στέφανος Βλαδιμήρου.Ο διαγωνισμός έγινε στο περιθώριο του Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1 στο νησί Σεντόζα στη. Στους παγκόσμιους τελικούς που επιτέλους, φέτος διενεργήθηκαν με φυσική παρουσία όλων των συμμετεχόντων, διαγωνίστηκαν συνολικά 68 ομάδες από όλο το κόσμο.Ο 18ος παγκόσμιος διαγωνισμός ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωθηε σήμερα. Το(ΙΣΝ) υποστηρίζει με δωρεά του τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων που λαμβάνουν μέρος και στους φετινούς παγκόσμιους τελικούς αγώνες του F1 in Schools 2023, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM