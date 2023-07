Agios Nikolaos Finals: Άνοιξε η αυλαία των τελικών με αγώνες στο ταμπλό των γυναικών στο μπιτς βόλεϊ

Κλείσιμο

Οι Ρίτσα Καζάκου, Πωλίνα Τριγωνίδου, ένα από τα δύο ζευγάρια που ήρθαν από τα προκριματικά, πέτυχε σπουδαία νίκη (και με ανατροπή μάλιστα) κόντρα στο Νο2 του ταμπλό, Ευανθία Λάβδα, Ιφιγένεια Σαμπάτη.Αυτό ήταν και το μοναδικό ματς της ημέρας που κρίθηκε στο τάι μπρέικ με τις Λάβδα, Σαμπάτη να κατακτούν το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες (προηγήθηκαν 18-14, είδαν το σκορ να γίνεται 19-18 και το κατέκτησαν με 21-19), αλλά τις Καζάκου, Τριγωνίδου να απαντούν στο δεύτερο όπου ξέφυγαν 15-12 και 19-16 για να ισοφαρίσουν με 21-17.Στο τάι μπρέικ Ρίτσα και Πωλίνα ξεκίνησαν μ’ ένα γρήγορο 3-0 κι έφτασαν στο +4 (7-3), με τις Ευανθία και Ιφιγένεια να μειώνουν στον πόντο (8-7, 12-11) και να ισοφαρίζουν σε 12-12. Εκεί όμως έχασαν την κόντρα επίθεση για το προβάδισμα με την Τριγωνίδου να έχει 3/3 επιθέσεις για το τελικό 15-12.Στα άλλα τρία ματς που διεξήχθησαν δεν υπήρχε ανάλογο σασπένς.Στον εναρκτήριο αγώνα το Νο1 του ταμπλό Καραγκούνη, Χριστοδούλου δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο του αγώνα στις Φωκιανού, Πατακοπούλου να πιστέψουν στην έκπληξη επικρατώντας με 2-0 (21-09, 21-11) σε 25 λεπτά.Εξίσου εύκολα ήρθε και το 2-0 (21-11, 21-11) των Μάτιου, Τριανταφυλλίδη επί των Σακελλαρίδη, Χαντζή οι οποίες και στα δύο σετ βρέθηκαν να χάνουν από πολύ νωρίς με μεγάλες διαφορές (8-3, 15-6 στο πρώτο, 13-5 στο δεύτερο) χωρίς να μπορέσουν να επιστρέψουν στο ματς.Στο τελευταίο χρονικά ματς οι Αντωνακάκη, Περδικάκη νίκησαν επίσης με 2-0 (21-11, 21-13) των Ματιάδη, Σιρίνινα με την τελευταία να καταβάλλει ηρωική προσπάθεια καθώς αγωνίστηκε με μπανταρισμένα τα δάκτυλα του δεξιού της χεριού, έχοντας τραυματιστεί δύο ημέρες πριν το ταξίδι στον Άγιο Νικόλαο.Αναλυτικά τα αποτελέσματα:Καραγκούνη Δήμητρα/Χριστοδούλου Χρυσάνθη vs Φωκιανού Αναστασία/Πατακοπούλου Μοσχούλα 2-0 (21-9, 21-11)Μάτιου Διονυσία/Τριανταφυλλίδη Λίζα vs Σακελλαρίδη Πέρσα/Χαντζή Έλενα 2-0 (21-11, 21-11)Λάβδα Ευανθία/Σαμπάτη Ιφιγένεια vs Καζάκου Ελευθερία/Τριγωνίδου Πολυτίμη 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)Αντωνακάκη Γιωργίνα/Περδικάκη Ιωάννα vs Ματιάδη Βάσω/Σιρίνινα Αναστασία 2-0 (21-11, 21-13)