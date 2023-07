Μίρκο Νόβοσελ: Πέθανε ο θρυλικός Κροάτης προπονητής που ξεδίπλωσε το ταλέντο του Ντράζεν Πέτροβιτς

Κλείσιμο

Μία από τις σπουδαίοτερες μορφές που ανέδειξε το γιουγκοσλαβικό μπάσκετ, ο Μίρκο Νόβοσελ, δεν είναι πια εδώ καθώς ταξίδεψε στην αιωνιότητα σε ηλικία 85 ετών την Πέμπτη 20 Ιουλίου.Ο Κροάτης τεχνικός που εισήχθη τόσο στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame όσο και στο FIBA Hall of Fame έχοντας αναλάβει τα ηνία της άλλοτε ενωμένης Γιουγκοσλαβίας την οδήγησε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου το 1973 και το 1975, το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο του 1974 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 και στο χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984.Το 1993 η Κροατία -- με εκείνον στην άκρη του πάγκου της κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ όπου αντιμετώπισε στον μικρό τελικό την Εθνικής Ελλάδας.Σε συλλογικό επίπεδο ήταν ο τεχνικός καθοδηγητής της Τσιμπόνα η οποία έχοντας για ηγέτη τον «γιο του διαβόλου» Ντράζεν Πέτροβιτς κατέκτησε back to back το κύπελλο πρωταθλητριών (1985 και 1986). Πέραν από τα δύο κύπελλα πρωταθλητριών η Τσιμπόνα την ίδια περίοδο κατέκτησε το κύπελλο Σαπόρτα του 1982 και του 1987.«Ο Μίρκο, για μένα προσωπικά, μέσα από όλα όσα έκανε για το μπάσκετ της Γιουγκοσλαβίας, της Κροατίας και του Ζάγκρεμπ, είναι ο καλύτερος! Και είναι επίσης υπεύθυνος για την άφιξή μου και του Ντράζεν στο Ζάγκρεμπ», έγραψε στο Twitter ο προπονητής της Κροατίας, Άτσο Πέτροβιτς. Να σημειωθεί ότι πέραν του Ντράζεν Πέτροβιτς ο Νόβοσελ είχε υπό την καθοδήγησή του σπουδαίους παίκτες όπως ο Τόνι Κούκοτς και ο Κρέζομιρ Τσόσιτς