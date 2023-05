Euroleague:  Ο Ολυμπιακός δεν έσπασε την κατάρα της πρωτιάς από την κανονική περίοδο

Regular season winners yet to win the title since 2016 😬



❌ 2016-17 | 🇪🇸 Real Madrid

❌ 2017-18 | CSKA

❌ 2018-19 | 🇹🇷 Fenerbahce

❌ 2019-20 | Covid-19

❌ 2020-21 | 🇪🇸 Barcelona

❌ 2021-22 | 🇪🇸 Barcelona

❌ 2022-23 | 🇬🇷Olympiacos pic.twitter.com/mk6j589Y0L