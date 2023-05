«Freed from Desire»: Το hit των 90’s που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ύμνο

Εικοσιπέντε χρόνια μετά, επανέρχεται και ακούγεται σε όλα τα clubs και γενικότερα στα νυχτερινά μαγαζιά αφού ο ρυθμός του ξεσηκώνει.Όμως μάλλον δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που κάνει... come back, αφού εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει πως αφού ο ρυθμός του ξεσηκώνει, δεν θα μπορούσε να λείψει από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.Το hit των 90's έγινε ο απόλυτος ποδοσφαιρικός ρυθμός για πολλούς φιλάθλους διεθνώς, ενώ στη χώρα μας οι οπαδοίείναι εκείνοι που το έκαναν ένα από τα πιο αγαπημένα και «δυνατά» συνθήματα που ακούγονται στην «Opap Arena».Συγκεκριμένα, οι Ενωσίτες που έχουν επιστρέψει στο «σπίτι» τους στην «Opap Arena», στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, δημιούργησαν ένα σύνθημα στηριζόμενο στον ρυθμό του συγκεκριμένου τραγουδιού με τίτλο «Forza ΑΕΚΑΡΑ».Έτσι, τις ημέρες που η ΑΕΚ αγωνίζεται στην έδρα της, είναι εκείνο που «κυριαρχεί» ανάμεσα στα άλλα και μάλιστα κάθε φορά ακούγεται το «Freed from Desire» από τα μεγάφωνα του γηπέδου, δίνοντας το έναυσμα για να ξεκινήσει το τραγούδι στις κερκίδες, με τους Ενωσίτες να κάνουν κυριολεκτικά… «πάρτι».Επίσης, στο «ρεφρέν» του συνθήματος, χαμηλώνει ελάχιστα η μουσική, ώστε να ακουστεί το «Forza ΑΕΚΑΡΑ», ενώ χαρακτηριστική είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται με τα φώτα του γηπέδου.Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε πως, πλέον, όποιος ΑΕΚτζης ακούει το «Freed from Desire», αρχίζει να σιγοτραγουδάει το σύνθημα.Το πότε ξεκίνησε ακριβώς αυτό το τραγούδι να γίνεται σύνθημα για τους φιλάθλους ανά τον κόσμο, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο.Ωστόσο, η πρώτη γνωστή χρήση του τραγουδιού ως ποδοσφαιρικό άσμα έγινε τον Απρίλιο του 2011 - πέντε ολόκληρα χρόνια προτού ο Will Grigg γίνει απροσδόκητα διάσημος - όταν οι οπαδοί της ομάδας Bohemians άλλαξαν τον εναρκτήριο στίχο «My love has got no money/He's got his strong beliefs» στο «The Bohs have got no money/We've got a bag of Es».Πήρε νέα πνοή από τους οπαδούς της Wigan Athletic - και συγκεκριμένα από έναν φίλαθλο που ονομάζεται Sean Kennedy.Ο Kennedy ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube με τον εαυτό του να τραγουδάει το «Will Grigg's On Fire», ένα αφιέρωμα των οπαδών της Wigan στον επιθετικό τους.Πάρα πολύ γρήγορα έγινε viral, υιοθετήθηκε από τους οπαδούς τηςστο Euro 2016 εκείνου του καλοκαιριού και έγινε ένας καλόπιστος ποδοσφαιρικός ύμνος, τον οποίο τροποποίησαν οι οπαδοί αμέτρητων ομάδων για τους δικούς τους παίκτες.Η Γουίγκαν ήταν τόσο ευχαριστημένη που έδωσε στον Κένεντι ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας, αν και αποδείχθηκε ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν ο πρώτος που μετέφερε το αγαπημένο τραγούδι της πίστας στις κερκίδες.Οι οπαδοί της Newcastle United έσπευσαν να επισημάνουν ότι τραγουδούσαν το «Mitro's On Fire» για τονμήνες νωρίτερα, και υπήρχαν πλάνα που τους έδειχναν να το τραγουδούν για να το αποδείξουν (το παρακάτω βίντεο είναι πάντως από εντός έδρας αγώνα της ομάδας μπάσκετ της Παρτίζαν όπου επίσης οι γκρόμπαρι τραγουδούν το ίδιο πράγμα).Οι οπαδοί της Μπρίστολ Σίτι ενοχλήθηκαν επίσης που η Γουίγκαν πήρε τα εύσημα, ενώ είχαν τραγουδήσει το «Freeman's On Fire», για τον Λουκ Φρίμαν, πολλά χρόνια πριν.Η ερμηνεύτρια του τραγουδιού είναι γεννημένη στο Μιλάνο, οπότε δεν θα μπορούσε να μην γίνει σύνθημα και σε ομάδες της Ιταλίας.Στις κερκίδες του «Σαν Σίρο», στήνεται επίσης «πάρτι» από τους οπαδούς της Μίλαν όταν το τραγούδι ακούγεται στα μεγάφωνα.Ενώ και οι οπαδοί της πρωταθλήτριας φέτος, Νάπολι δεν θα μπορούσαν να μην γιορτάσουν την κατάκτηση του τίτλου με συνθήματα στο ρυθμό του γνωστού τραγουδιού.Ακόμα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 κάποιες χώρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ελβετία και η Πολωνία το επέλεγαν ως το τραγούδι πανηγυρισμού όταν θα σκόραραν.Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως, εκτός από το ποδόσφαιρο, ακούγεται πλέον και σε αγώνες μπάσκετ, ράγκμπι και βόλεϊ.Όμως όποιος κι αν διεκδικεί την πρωτιά, ένα είναι το σίγουρο. Έχει γίνει το απόλυτο hit-σύνθημα για πάρα πολλές ομάδες.