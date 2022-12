Λιονέλ Μέσι: Η στιγμή που φτάνει στο σπίτι του στο Ροσάριο εν μέσω πανζουρλισμού

Απαραίτητο... αξεσουάρ σε αυτή την πορεία ήταν τα μετάλλια τους, τα κινητά τους τηλέφωνα για να βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο τις εκδηλώσεις λατρείας των συμπατριωτών τους και λόγω της ημέρας τους επετράπη να πιουν και από ένα ποτήρι μπύρα.









Η παρέλαση σε ανοιχτό πούλμαν ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα, με το όχημα να καλείται να κάνει μία διαδρομή περίπου 40 χιλιομέτρων στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, καταλήγοντας στο προεδρικό μέγαρο. Σύμφωνα με Αργεντινούς δημοσιογράφους, υπολογίζεται πως στους δρόμους της πόλης βρίσκονταν περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν το 10% του πληθυσμού της χώρας (46 εκατ.)!









Συνθήματα, τραγούδια, πυροτεχνήματα συνέθεσαν ένα φαντασμαγορικό σκηνικό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, με τους παίκτες να χαζεύουν ευτυχισμένοι τις αντιδράσεις του κόσμου και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή τους ως πρωταθλητές κόσμου.











Μια κοπέλα βγήκε γυμνή, άλλοι σκαρφάλωσαν σε πολυκατοικίες αλλά και σε εμβληματικά κτίρια της πόλης, ένας άτυχος νεαρός έπεσε από το φανάρι αλλά δεν... σκοτώθηκε, άλλοι έπαιζαν μπάλα στους δρόμους περιμένοντας τον βασιλιά Μέσι.









Ταυτόχρονα, ορισμένα εκατομμύρια είχαν συνωστιστεί στο κέντρο της πόλης με αποκορύφωμα τις λεωφόρους 25ης Μαΐου και 9ης Ιουλίου, που οδηγούν στον περίφημο Οβελίσκο. Οι εικόνες ήταν τόσο εντυπωσιακές, που στον πιο πλατύ δρόμο του κόσμου (με 14 λωρίδες κυκλοφορίας!), η άσφαλτος είχε... εξαφανιστεί, από μια «λαοθάλασσα» από γαλανόλευκες φανέλες.





Buenos Aires celebration packed with ~5m people. The Argentina team bus couldn’t drive through, so they had to call in helicopters 🤯 pic.twitter.com/Yc5eLUpFDS





Αυτό αναμενόταν να ήταν το επίκεντρο της φιέστας, όμως οι αρμόδιοι της πορείας είχαν ενημερώσει από νωρίς ότι αν το πούλμαν δεν μπορούσε να περάσει από αυτά τα σημεία, θα γινόταν αλλαγή πλάνων.









Το ελικόπτερο της αστυνομίας μάζευε στοιχεία για να φτιάξει την πορεία των πρωταθλητών ενώ στο έδαφος η αστυνομία με άλογα, γκλοπ και αύρες με νερό χώριζε τον κόσμο που μάλωνε ποιος θα δει από πιο κοντά τον Μέσι.











Το μετρό και τα επίγεια ΜΜΜ είχαν διακόψει τα δρομολόγιά τους, αφού οι περισσότεροι δρόμοι ήταν κλειστοί. Η εθνική αργία που είχε κηρυχθεί από τον πρόεδρο Αλμπέρτο Φερνάντες βοήθησε ώστε στους δρόμους να ξεχυθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες για να πανηγυρίσουν την ιστορική επιτυχία.



Άλλοι τρελάθηκαν με τα εκατομμύρια λευκά και γαλάζια μπαλόνια που αφέθηκαν στον ουρανό της πρωτεύουσας και όλοι αποθέωσαν τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της χώρας που έσκιζαν τον ουρανό για να τιμήσουν τα παιδιά της Αργεντινής.



Οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρίβερ Πλέιτ περπάτησαν σε γνώριμούς δρόμους αγκαλιασμένοι φορώντας άλλοι φανέλα του Μέσι και άλλοι φανέλα του Μαραντόνα.





Something forgotten amongst the scenes in Argentina...



This is the first time the country has experienced a World Cup in their summer!



So to combat the sweltering temperature fans are being sprayed by locals from the apartments above! pic.twitter.com/VLbXrH2mkd