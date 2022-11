Euroleague, Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια 88-85: Επιβίωσε στην παράταση με σούπερ Γουίλιαμς

.@_plee1 mom was hyped for the win😂 pic.twitter.com/ckcuBUGd0x — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 23, 2022

Μετά από ένα παιχνίδι - θρίλερ που οδηγήθηκε στην παράταση (76-76 κ.α) οεπικράτησε με 88-85 της Βίρτους στο ΟΑΚΑ και επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague.Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει άμυνες στο πρώτο τρίλεπτο του ματς αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί στην επίθεση, μοιραία θα το πλήρωνε. Αν και προηγήθηκε με 6-3 στο 2' στη συνέχεια δέχθηκε 12-0 σερί από την ομάδα της Μπολόνια η οποία είχε εστιάσει την άμυνά της σε ζώνη. Έτσι μέσα σε τέσσερα λεπτά βρέθηκε να προηγείται με 6-15 στο 6' και αυτό χάρη στον Ντάνιελ Χάκετ, ο οποίος είχε πετύχει τους 8 από τους 12 πόντους του ιταλικού σερί. Και να ήταν μόνο αυτό; Το επιμέρους σκορ εκτοξεύθηκε στο 1-16 για λογαριασμό της Βίρτους η οποία έφτασε στο 7-19!