Νόβακ Τζόκοβιτς: Επέστρεψε στους τίτλους στο Τελ Αβίβ

Rome 🏆

Wimbledon 🏆

Tel Aviv 🏆@DjokerNole becomes the first man this year to win a title on all 3 surfaces! pic.twitter.com/sd5xie3Hu0 — Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2022

The moment when @DjokerNole became the first male player to win a tour-level title on all 3⃣ surfaces this season 🙌 @telavivopen | #TelAvivOpen pic.twitter.com/MjbmmYMfwk — ATP Tour (@atptour) October 2, 2022

Signed and sealed 💯



The moment @DjokerNole secured his 89th ATP title!@telavivopen pic.twitter.com/U5cuaDGiih — Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2022

Βασιλιάς στο Τελ Αβίβ οΟ Σέρβος τενίστας που είχε να παίξει σε επίσημο τουρνουά από το Wimbledon αγωνίστηκε στο Ισραήλ και έφτασε στην κορυφή!Στον τελικό της Κυριακής κέρδισε με 6-3, 6-4 τον Μάριν Τσίλιτς και έφτασε στους 89 τίτλους σε 127 τελικούς!Αυτή ήταν η 19η νίκη του σε 21 αγώνες απέναντι στον Κροάτη. Ο Νόλε φέτος κέρδισε τίτλο στη Ρώμη (χώμα), στο Wimbledon (γρασίδι) και στο Τελ Αβίβ (σκληρή επιφάνεια).Παραμένει στην 5η θέση του πίνακα των αθλητών με τους περισσότερους τίτλους στο τένις αφού προηγούνται οι Κόνορς (109), Φέντερερ (103), Λεντλ (94) και Ναδάλ (92).