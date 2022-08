US Open: Η Σάκκαρη προπονήθηκε με τη Σερένα

Scoop up Chip ✅



Get ready for the US Open ✅ pic.twitter.com/UM8Uwm9FfP — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2022

Morning practice in Ashe for Serena Williams and Maria Sakkari. Bashing the ball up the throat of the court.



Rennae Stubbs on court with Serena and coach Eric Hechtman #USOpen pic.twitter.com/xqMm96Hd4o — Nick McCarvel (@NickMcCarvel) August 23, 2022

Την ευκαιρία να προπονηθεί με τηνείχε ηΟι δύο τενίστριες προετοιμάζονται στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή τους στο US Open (29/8) και προπονήθηκαν μαζί στο Άρθουρ Ας. Μάλιστα η Σερένα έφτασε στο κορτ μαζί με το σκυλάκι της.Η Σερένα Γουίλιαμς που έχει 23 Grand Slam στην τροπαιοθήκη της έχει ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί στο US Open 2022 ενώ η Μαρία Σάκκαρη είχε φτάσει στα ημιτελικά το 2021 και θέλει να υπερασπιστεί τους βαθμούς της στη Νέα Υόρκη.H Σάκκαρη είχε αντιμετωπίσει τη Σερένα στον 4ο γύρο του US Open το 2020, γνωρίζοντας την ήττα από την Αμερικανίδα με 2-1 σετ. Ήταν η 2η αναμέτρησή τους σε επίσημο αγώνα στο tour, καθώς η Μαρία είχε κερδίσει την πρώτη στον 3ο γύρο του Σινσινάτι την ίδια χρονιά, επίσης με 2-1 σετ.