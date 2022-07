Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε τον Αχμέντ Σαΐντ

Κλείσιμο

Μεταγραφή με άρωμα Serie A για τονΗ ομάδα που έχει εδώ και λίγες εβδομάδες στον πάγκο της τον(με βοηθό τον Στέλιο Βενετίδη) και παίζει στη Super League 2 απέκτησε τονΟ 29χρονος Γκανέζος ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Ίντερ και μεταξύ άλλων έχει παίξει σε Τζένοα, Μόντσα, Χάιντουκ Σπλιτ, Ρίο Αβε.Είναι επιθετικός και έχει ιταλικό διαβατήριο. Έχει μάλιστα συμμετοχή και στην U-21 της Ιταλίας.Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αhmed Said. Ο 29χρονος Γκανέζος φορ, με Ιταλική υπηκοότητα, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα την ενισχύσει στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2.Ο Said Ahmed Said γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1993 στην Γκάνα και σε πολύ μικρή ηλικία μετακόμισε στην Ιταλία. Είναι “προϊόν” των ακαδημιών της Ίντερ, αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής U-17 και U-20 της ομάδας του Μιλάνου και σκοράροντας ακατάπαυστα. Το 2010 δόθηκε δανεικός στην Primavera Chievo κάνοντας τις πρώτες του συμμετοχές. Το 2011 πήρε μεταγραφή στην Τζένοα με την οποία και έκανε το ντεμπούτο του στο Καμπιονάτο, ενώ έφυγε με 57 συμμετοχές και 22 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις .Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός στην Μόντσα και την Μάντοβα, ενώ το 2014 μετακόμισε στην Πορτογαλία για την Ολανένσε έχοντας 37 συμμετοχές και 8 γκολ στην Β΄ Κατηγορία.Το 2016 πήρε μεταγραφή για τη Χάϊντουκ Σπλιτ στην Κροατία, εκεί όπου έμεινε 2,5 χρόνια καταγράφοντας 89 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πέτυχε 29 γκολ, εκ των οποίων τα 4 στο Europa League. Αυτές του οι επιδόσεις ανάγκασαν την Ρίο Άβε να ξοδέψει 500.000 ευρώ και να τον φέρει τον Ιανουάριο του 2019 πίσω στην Πορτογαλία. Τη σεζόν 2019-20 δόθηκε δανεικός στη Λόκερεν, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Επέστρεψε στη Ρίο Άβε και την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε έπαιξε στη Ρουμανία με τη φανέλα της Άρτζες Πιτέστι, βοηθόντας την να τερματίσει στην 5η θέση της Α΄ Εθνικής.