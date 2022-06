Τζόκοβιτς: Με άνεση στον 3ο γύρο του Wimbledon

Third round bound 🇷🇸 @DjokerNole defeats Thanasi Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2 in two hours on Centre Court #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/o31o0XUvKq

Stefan Djokovic watching Dad do his thing on Centre Court #Wimbledon | #CentreCourt100 | @DjokerNole pic.twitter.com/Ld4D9ZPz9d

Novak Djokovic and Thanasi Kokkinakis arrive to get the second round action under way on Centre Court#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/DtfFe23b3s