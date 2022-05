Euroleague: Οι δηλώσεις πριν από τις μάχες στο Βελιγράδι

Ahead of the Semi tomorrow…



Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την έναρξη του Final 4 της, η Εφές, η Ρεάλ Μαδρίτης και ηθα διεκδικήσουν το τρόπαιο για το 2022 στο Final 4 που θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι από τις 19 έως τις 21/5.Την Πέμπτη (19/5, 19:00) στον 1ο ημιτελικό θα παίξει η Εφές με τον Ολυμπιακό και στις 22:00 η Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ. Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα παίξουν στον τελικό του Σαββάτου (20:00) για την κούπα.Η Εφές είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οεπέστρεψε μετά από 5 χρόνια σε Final 4 (11ο) και θα παλέψει να κατακτήσει το 4ο τρόπαιο του μετά από αυτά του 1997, του 2012 και του 2013.Η Τετάρτη ήταν ημέρα βραβεύσεων για τους κορυφαίους της χρονιάς και εν συνεχεία οι προπονητές και οι αρχηγοί των τεσσάρων ομάδων μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου.Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που οδήγησε τον Ολυμπιακό ξανά στο Final 4 και το 2013 είχε κατακτήσει την κούπα με την ομάδα του Πειραιά μίλησε για τους στόχους αλλά και τον Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου.«Τιμη για εμας που είμαστε εδώ στο ραντεβου των κορυφαίων. Αυτό που πρέπει να πω στους παίκτες μου είναι ότι δεν χρειάζεται να πιέσουν ή να υπερβάλλουν για κάτι.Πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι, να έχουμε αυτοπεποίθηση, να παίξουμε για τον σύλλογο μας, για την πολη μας, τον Πειραιά. Σπάνιο να βρίσκεται στη θέση αυτή. Θα πρέπει να απολαύσουμε τη στιγμή», ανέφερε αρχικά ο προπονητής των ερυθρολεύκων.Στη συνέχεια στάθηκε στην σχέση του με τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Δεν θέλω να μιλήσω για τον ευατό μου, είναι μια ομαδική προσπάθεια. Είμαστε όλοι μαζί και παλεύουμε για τον στόχο. Οι φίλαθλοι, οι πρόεδροι, όλοι μας παλεύουμε. Γνωρίζω καλά τι σημαίνει Ολυμπιακός. Ολυμπιακός σημαίνει πάθος και ακραία συναισθήματα. Είμαι χαρούμενος για τη στιγμή. Τώρα είμαστε στην καλή μεριά, αλλά κανείς δεν ξέρεις τι θα φέρει η ζωή».Για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Αταμάν τις προηγούμενες μέρες και αν αυτές επηρεάζουν την ομάδα του: «Δεν υπάρχει καμιά αντίδραση. Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, κάνει σπουδαία δουλειά στην Εφές και την έχει στην κορυφή τα τελευταία τρία χρόνια. Εκφράζει την πίστη του. Εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι μας. Δεν μας ενοχλούν οι δηλώσεις του».Ο Τζο Αρλάουκας είχε εξαιρετική διάθεση, μόλις αντίκρισε τον Γιώργο Πρίντεζη. Και αποφάσισε να ξετυλίξει το παρελθόν του, μίλησε για τα 20 χρόνια από την πρώτη φορά που ξεκίνησε, το νικητήριο σουτ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την πιθανότητα αυτή να είναι η τελευταία φορά που ο αρχηγός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε ένα Final 4. Ο Πρίντεζης δεν απάντησε ακριβώς στο τελευταίο. Αλλά αποφάσισε να ξεκινήσει με κάτι για να... σπάσει τον πάγο.Και συνέχισε: «Είναι τιμή και προνόμιο που είμαστε εδώ. Τιμή για τους φιλάθλους μας, ειδικά σε αυτή την πόλη. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάναμε, είμαστε διαφορετικοί από τις άλλες ομάδες που συμμετέχουν στο Final 4, δεν ήταν ο στόχος μας στην αρχή της σεζόν. Δουλέψαμε σκληρά και το πετύχαμε. Είμαστε χαρούμενοι που φτάσαμε μέχρι εδώ», τόνισε ο Γιώργος Πρίντεζης.Για την εμπειρία του και τι προσπαθεί να συμβουλεύσει τους πρωτάρηδες σε Final 4:«Μερικές φορές μιλάμε για τα Final 4. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει, τι χρειάστηκε για να φέρουμε εδώ την ομάδα. Ο κόουτς, ο Κώστας Σλούκας, ο Κώστας Παπανικολάου έχουν την εμπειρία, τους δίνουμε κάποιες συμβουλές. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και θα τα δώσουν όλα».Τι διαφορετικό έχει η φετινή ομάδα, εκτός από την απουσία του Βασίλη Σπανούλη: «Κάθε Final 4 είναι ξεχωριστό, το δημιουργικό άγχος παραμένει ίδιο για να πετύχεις και να φτάσεις στο στόχο σου. Τα τελευταία 15-16 χρόνια έχουμε βρεθεί σε τελική φάση με τρία διαφορετικά format. Στο πρώτο με γνωστούς παίκτες που κατάφεραν να φτάσουν στον τίτλο.Στο δεύτερο, το 2012 και το 2013, καταφέραμε πολλά σε μία εξαετία. Φέτος έχουμε μία καινούργια ομάδα, εκτός από εμένα και τους Κώστηδες (Σλούκα, Παπανικολάου) υπάρχουν νέοι παίκτες, είναι άξιο επιτυχίας αυτός που έχουμε καταφέρει. Είναι σαν να ξεκίνησε το χτίσιμο και πέτυχε άμεσα να πάει στο Final 4».Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο στο Game 5 και την ένεργεια που δίνει ο κόσμος:«Πιστεύω ότι ο κόσμος θα μας δώσει ενέργεια. Το έκαναν σε όλη τη σεζόν, μετά από πολλά χρόνια δεν μας πρόσθεσαν καθόλου πίεση εντός έδρας. Τους περιμένουμε να μας βοηθήσουν και εδώ. Όπως είπατε, όσα έγιναν στο Game 5, δεν ήταν ο σωστός τρόπος να μπουν στο παρκέ, προτού το ματς ολοκληρωθεί.Είναι τα συναισθήματα μετά από 2,5 χρόνια με τους περιορισμούς λόγω του κορονοϊού, πολλοί ήθελαν να χαρούν. Είμαστε χαρούμενοι που τους προσφέραμε αυτά τα συναισθήματα, να τους δώσουμε και άλλα στο Final 4».Οι Εργκίν Αταμάν και Σέιν Λάρκιν εκπροσώπησαν την Αναντολού Εφές στην συνέντευξη Τύπου του Final 4 με τον Τούρκο προπονητή να κλέβει και πάλι την παράσταση με τις δηλώσεις του.Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε και πάλι την αυτοπεποίθησή του για την ομάδα του επιμένοντας ότι η ομάδα του θα καταφέρει στο τέλος να κατακτήσει το τρόπαιο.Για το γεγονός ότι πέρυσι πανηγύρισαν σε άδειο γήπεδο και ότι φέτος θα είναι διαφορετικά με την παρουσία των φιλάθλων: «Ήταν εκπληκτικό που πήραμε πέρυσι το τρόπαιο. Βέβαια το απολαύσαμε και το πανηγυρίσαμε στα αποδυτήρια μαζί με επιτελείο, παίκτες και τις οικογένειές μας. Όμως όλη Τουρκία έζησε αυτήν την δόξα. Εάν τα καταφέρουμε και φέτος θα είναι πιο διασκεδαστικό όταν θα σηκώσω τις γροθιές μου στον αέρα γιατί θα έχουμε και πάλι τους φιλάθλους μας. Θα δούμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε».Για τις δηλώσεις σιγουριάς του: «Δεν ήταν εύκολη η σεζόν για εμάς. Ακόμα και πέρυσι δεν ξεκινήσαμε καλά ωστόσο βρήκαμε τον ρυθμό μας στο δεύτερο μισό της EuroLeague. Ήμουν σίγουρος ότι εάν βρίσκαμε ρυθμό στα playoffs θα συνεχίζαμε και στο Final 4. Έχουμε σπουδαίους παίκτες και επιτελείο. Καταφέραμε στο πιο σημαντικό σημείο να βρούμε το μπάσκετ μας. Αυτήν την αυτοπεποίθηση θέλω να δώσω και στην ομάδα. Δεν ήταν εύκολο να αντεπεξέλθουμε με το μειονέκτημα της έδρας. Δεν ήταν εύκολος αντίπαλος η Αρμάνι Μιλάνο. Τώρα είμαστε εδώ και στόχος μας είναι να νικήσουμε.Προφανώς ήταν μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις. Όλοι ήθελαν να μας νικήσουν από τη στιγμή που ήμασταν οι πρωταθλητές. Και είχαν μεγαλύτερο κίνητρο. Έπρεπε να προσέξουμε περισσότερο τους αντιπάλους μας. Όμως νομίζω ότι μας βοήθησε αυτή η κατάσταση. Είχαμε βέβαια και τους τραυματισμούς και δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους παίκτες. Τωρα είμαστε έτοιμοι και ως ομάδα να υπερασπιστούμε τα πρωτεία μας . Είναι κάτι που πρέπει να το ακούσουν αυτό, ειδικά τα ελληνικά media. Θα είμαστε πρωταθλητές».Για το άγαλμα στην Τουρκία προς τιμήν του ίδιου και των παικτών του μετά την περσινή κατάσταση: «Σίγουρα, αυτό που έγινε είναι τιμή μας. Η τελετή στην Κωνσταντινούπολη για το άγαλμα ήταν για εμάς, για τον τίτλο της Euroleague. Αυτή η ομάδα το άξιζε την τελευταία τριετία. Εκπροσωπούμε τη χώρα μας».Ο Σέιν Λάρκιν που επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν δεν έκρυψε την... πείνα για την διατήρηση των σκήπτρων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.Για το γεγονός ότι πάνε στο Final 4 ως πρωταθλητές Ευρώπη: «Ακόμα πεινάμε. Προφανώς και απολαύσαμε τη περσινή χρονιά, αλλά και τώρα είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά στο Final 4. Είμαστε εδώ για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Θέλουμε να το απολαύσουμε ξανά, αλλά στόχος μας είναι να γίνουμε και πάλι πρωταθλητές. Και αυτό δεν αλλάζει».Για την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τον προπονητή του: «Είναι ωραίο να σε εμπιστεύεται ο προπονητής σου. Να πιστεύεις στον εαυτό σου και να πιστεύει ο ένας στον άλλον. Εδώ και τρία χρόνια νιώθουμε πολύ καλά. Πάντα νιώθεις καλά όταν ο προπονητής σε πιστεύει, είναι δίπλα σου και είναι πάντα κοντά σου.Ο Σάρας Γιασικεβιτσιους της Μπαρτσελόνα στάθηκε στα προηγούμενα clasico και τόνισε πως ήταν διαφορετικά σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ.Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα προετοιμάζεται για τον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ (19/5, 22:00) και τόνισε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για την πρόκληση, προσθέτοντας πως θα πρέπει να μάθουν από τις προηγούμενες κόντρες των δύο ομάδων.Στην αρχή είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη Τύπου: «Όπως και αν το δεις ένα Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα είναι σπουδαίο ματς και ειδικά όταν μιλάμε για έναν ημιτελικό Final 4. Είναι ένα clasico. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε τον στόχο μας και να περάσουμε στον τελικό. Ελπίζω πως θα είμαστε έτοιμοι».Για τα προηγούμενα φετινά ντέρμπι και τον ημιτελικό που έρχεται: «Δεν μπορείς να ξεχάσεις όσα έγιναν στα προηγούμενα ματς, όμως πρέπει να μάθεις από αυτά. Θα έχουμε ένα νέο παιχνίδι αύριο. Πρέπει να σκεφτούμε τι κάναμε σωστά. Ειναι διαφορετικά τα ματς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Δεν γίνεται να είμαστε λιγότερο... πεινασμένοι επειδή πήραμε τη νίκη στα προηγούμενα ματς».Από την πλευρά του ο Νίκολα Μίροτιτς είπε για τη Σερβία: «Γνωρίζουν πόσο λατρεύω αυτή τη χώρα και τον λαό της. Ξέρω πως θα είναι κάτι ιδιαίτερο για μενα αυτό το Final 4. Όχι μόνο γιατί γίνεται στο Βελιγράδι και είναι το σπίτι μου, αλλά επειδή δεν έχω κατακτήσει τη Euroleague. Να είμαστε ταπεινοί και να απολαύσουμε τον ημιτελικό».Για το αν αυξάνει την πίεση στην ομάδα του ο τίτλος του φαβορί: «Δεν νιώθω κάποια επιπλέον πίεση. Όταν βάζω τη φανέλα, σκέφτομαι την ομάδα μου. Κα αυτή η πίεση είναι επιπλέον κίνητρο. Προσπαθώ να κάνω κάτι επιπλέον στη δουλειά μου, στην προπόνηση. Δεν πιστεύω πως υπάρχει φαβορί στο φετινό Final 4. Από την πρώτη μέρα γνώριζα την πίεση, τις απαιτήσεις. Αυτό με κάνει καλύτερο ως παίκτη και ως άνθρωπο. Θέλω να είμαι ταπεινός και να βελτιώνομαι συνέχεια».Ο Πάμπλο Λάσο της Ρεάλ Μαδρίτης ρωτήθηκε για αρκετά πράγματα, ενόψει του ημιτελικού απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο Ισπανός προπονητής της Ρεάλ κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του να θέσει εκτός ομάδας του Τρέι Τόμπκινς και Τομά Ερτέλ, αλλά και τι μυστικά μπορεί να έχει ο ίδιος ή ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, μετά από τόσες αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες τη φετινή σεζόν.Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λάσο:Για τις αποφάσεις που πήρε κι αν αυτές βοήθησαν για την πρόκριση στο Final 4: «Παίρνω αποφάσεις από την πρώτη μέρα των προπονήσεων. Δεν ξέρω αν θα είναι καλές ή άσχημες. Αυτό που ξέρω είναι πως παίξαμε καλά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ήμασταν εξαιρετικοί και τα καταφέραμε. Τώρα, εστιάζω σε αυτό που έρχεται, τον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα, όχι σε ό,τι προηγήθηκε».Για τα έξι παιχνίδια που προηγήθηκαν κόντρα στην Μπαρτσελόνα: "Είναι μια διαφορετική ιστορία αυτό το παιχνίδι. Κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Το clasico είναι κάτι σπουδαίο όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Οι μεγάλοι παίκτες θα κάνουν ένα βήμα μπροστά και οι προπονητές έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη σ αυτούς. Ακόμη κι αν κέρδιζα ή έχανα τα οκτώ προηγούμενα παιχνίδια, δεν θα σκεφτόμουν διαφορετικά. Αυτός ο αγώνας είναι διαφορετικός".Για το αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για να αιφνιδιάσει την Μπαρτσελόνα: «Μυστικά (σ.σ.: γέλια). Ποιος ξέρει. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Σαρούνας για το αυριανό παιχνίδι. Ένα μόνο μπορώ να πω με σιγουριά, πως αν αφήσουμε τον Νίκολα (σ.σ: Μίροτιτς) ελεύθερο στη γωνία, θα το βάλει".Για τον Λούκα Ντόντσιτς και την πορεία που έχει στο ΝΒΑ: «Θα τα πω γρήγορα. Ο Λούκα ήταν σπουδαίος από την ημέρα που ήρθε στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ηλικία 13 ετών. Ήταν όμως εξίσου σπουδαίος ως άνθρωπος. Ποτέ δεν είχα αμφιβολίες πως θα τα καταφέρει στο ΝΒΑ. Είναι ικανός να προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση κι αυτό είναι κάτι που είτε το έχεις είτε δεν το έχεις. Εκείνος το έχει σε απόλυτο βαθμό».Από την πλευρά του ο Έντι Ταβάρες εξήγησε: «Κάθε χρονιά είναι δύσκολη, για να κερδίσεις. Πάντα είναι απόλαυση να βρίσκεσαι σε θέση να διεκδικείς το τρόπαιο της EuroLeague. Τα καταφέραμε όταν ήμουν στην ομάδα για την πρώτη σεζόν. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα τύχης ή απλά ήρθα την κατάλληλη στιγμή, χαίρομαι όμως που τα καταφέραμε τότε. Το ίδιο ελπίζω να συμβεί τώρα».Για τα σκαμπανεβάσματα της Ρεάλ Μαδρίτης στη σεζόν: «Ως παίκτες, πάντα περιμένουμε για τις μεγάλες στιγμές, τις περιμένουμε. Είναι λογικό να υπάρχουν τα "πάνω" και τα "κάτω" μέσα στη σεζόν γιατί είναι μεγάλη. Στα playoffs ξέρουμε πως όλοι πρέπει να κάνουμε περισσότερα γιατί είναι η μεγάλη στιγμή. Χαίρομαι που τα καταφέραμε. Κάναμε σπουδαία παιχνίδια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τώρα είμαστε εδώ και θέλουμε να παλέψουμε για να κερδίσουμε».