Αλκαράθ: Κούπα και στο Madrid Open για το παιδί θαύμα του τένις

"Right now you are the best player in the world." @AlexZverev with high praise for @alcarazcarlos03 in Madrid. #MMOPEN pic.twitter.com/JtRbwAlcYZ — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022

A historic run!@alcarazcarlos03 becomes the first player since Nalbandian in ‘07 to beat 3 of the world’s top 4 at a Masters 1000 😳@nalbandiandavid #MMOPEN pic.twitter.com/VSuCfwczDt — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022

Ιστορία συνεχίζει να γράφει στο τένις ο Κάρλος Αλκαράθ. Λίγες ημέρες μετά από τα 19α γενέθλια του ο Ισπανός τενίστας επικράτησε με 6-3,6-1 τουστον τελικό του Madrid Open και κατέκτησε τον τίτλο που είναι ο 2ος Masters μέσα στη χρονιά και στην καριέρα του.Είχε προηγηθεί ο τίτλος στο Miami Open ενώ μέσα στο 2022 έχει 4/4 νίκες και 5/5 στην καριέρα του. Ο Αλκαράθ που κέρδισε φέτος σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη για να φτάσει στην κούπα απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ και στη συνέχεια τονΈγινε ο πρώτος τενίστας μετά τον Αργεντινό Νταβίντ Ναλμπαντιάν στη Μαδρίτη το 2007 που θριαμβεύει επί τριών παικτών του Top-4 σε τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000.Από αύριο ο Ισπανός θα είναι στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης, από το Νο.9, όπου ανέβηκε πριν 2 εβδομάδες, στην πρώτη του είσοδο στο Top 10. Ο Αλκαράθ που χρειάστηκε 62΄ για να πάρει την κούπα κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τους Ναδάλ, Τζόκοβιτς και Ζβέρεφ.Για την κούπα στη Μαδρίτη θα εισπράξειΜετά από τον θρίαμβο του στον τελικό ο 19χρονος που έχει ήδη 5 τίτλους καριέρας σημείωσε:«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Σάσα για την εβδομάδα που είχε εδώ. Πιστεύω πως θα γίνει νούμερο 1 στον κόσμο και φυσικά θα κερδίσει Grand Slam τίτλους. Μπράβο και στην ομάδα του για την δουλειά που έκανε όλη την εβδομάδα.Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει αυτό το τουρνουά, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο για μένα. Από 7-8 ετών που ερχόμουν να το δω σαν θεατής, ήταν όνειρό μου να το κατακτήσω κάποια στιγμή στην καριέρα μου.Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε από την πρώτη στιγμή, σε κάθε δυσκολία είστε στο πλευρό μου και νομίζω τα έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής.Από την πρώτη ημέρα έχω νιώσει την αγάπη σας και ένα ευχαριστώ δεν είναι αρκετό. Ευχαριστώ και πάλι».«Συγχαρητήρια Καρλίτο. Είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτήν την στιγμή κι ας είσαι μόλις 19! Είναι δεδομένο πως θα γίνεις το νούμερο 1 της ATP και είναι πολύ καλό για το άθλημά μας που σ' αυτή την χρονική στιγμή παρουσιάστηκες εσύ. Θα κερδίσεις το συγκεκριμένο τουρνουά πολλές φορές, δε χωρά αμφιβολία.Συγχαρητήρια στην ομάδα σου, με την οποία έχω συνεργαστεί για λίγο και ξέρω τι δουλειά κάνουν. Δυστυχώς σήμερα δεν προσέφερα και τον καλύτεο τελικό στους θεατές, όμως παρά την ήττα μου η διοργάνωση της Μαδρίτης είναι η αγαπημένη μου στον κόσμο» θα πει ο Ζβέρεφ που το 2021 ήταν νικητής στο Madrid Open.