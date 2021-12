Λεβάντε - Βαλένθια 3-4: Aπόδραση... Ευρώπης οι «νυχτερίδες» - Δείτε τα γκολ

HIGHLIGHTS | Seven-goal thriller ends in an epic @valenciacf_en comeback win! 🔥🦇 #LaLigaTV | #LevanteValencia pic.twitter.com/kJeKBFY6kD

Et c'est le doublé de Gonçalo Guedes avec ce but EXCEPTIONNEL !!! 🇵🇹✨

Avec ce doublé et une passe décisive, l'attaquant portugais aide Valence à l'emporter 4 à 3 face à Levante.pic.twitter.com/AeLFAsfmB0