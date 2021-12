Nations League: Η Ελλάδα στον ίδιο όμιλο με Κόσοβο, Β. Ιρλανδία και Κύπρο (ή Εσθονία)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ταξίδι τηςστο Nations League αρχίζει τον επόμενο Ιούνιο και η κλήρωση τής επιφύλαξε γνώριμους αντιπάλους. Για τρίτη κατά σειρά διοργάνωση, το Κόσοβο θα είναι ένας εκ των αντιπάλων της Γαλανόλευκης, μετά το περασμένο Nations League και τα προκριματικά του Μουντιάλ.Η Εθνική μας βρισκόταν στο Pot 2 της League C και εκτός του Κοσόβου, θα βρει στον δρόμο της τον νικητή ανάμεσα σε Κύπρο κι Εσθονία (παίζουν play-out για την παραμονή τους στην κατηγορία), καθώς και τη Βόρεια Ιρλανδία από το Pot 1, αποφεύγοντας έτσι τα πιο απαιτητικά εμπόδια της Τουρκίας και της Σλοβακίας.Βόρεια ΙρλανδίαΕλλάδαΚόσοβοΚύπρος/ΕσθονίαΠρος το παρόν, δεν έχει οριστικοποιηθεί το φορμάτ του τουρνουά και κατά συνέπεια ο τρόπος που θα συνδεθεί με με το Euro 2024. Η UEFA θα ανακοινώσει τις πλήρεις λεπτομέρειες διεξαγωγής του τον ερχόμενο Ιούνιο, ενόψει δηλαδή της πρεμιέρας.Το πιθανότερο, πάντως, είναι μια βερσιόν παρόμοια με εκείνη του 2019, για αυτό και η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει την κορυφή ή το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για να διαθέτει «μαξιλαράκι» ασφαλείας αν δεν εξασφαλίσει το εισιτήριο μέσω των προκριματικών.Μέχρι πρότινος, το Nations League αποτελούσε τη δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση σε Euro ή Μουντιάλ. Αυστρία και Τσεχία, για παράδειγμα, εξασφάλισαν το εισιτήριο τους για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον ερχόμενο Μάρτιο, ως οι δύο καλύτερες νικήτριες ομίλων του Nations League που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν την 1η ή τη 2η θέση στα προκριματικά. Στην παρθενική έκδοση της διοργάνωσης το 2018-19, τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια του Euro 2020 δόθηκαν μέσω του Nations League και των play-offs στα οποία συμμετείχαν 16 ομάδες: οι νικήτριες ομίλων κι εκείνες με την υψηλότερη θέση στο ειδικό ranking που δεν πήραν εισιτήριο από τα προκριματικά.1η & 2η αγωνιστική: 2-8 Ιουνίου 20223η & 4η αγωνιστική: 8-14 Ιουνίου 20225η & 6η αγωνιστική: 22-27 Σεπτεμβρίου 2022Όλοι οι όμιλοι στις τέσσερις κατηγορίεςΓαλλίαΔανίαΚροατίαΑυστρίαΙσπανίαΠορτογαλίαΕλβετίαΤσεχίαΙταλίαΓερμανίαΑγγλίαΟυγγαρίαΒέλγιοΟλλανδίαΠολωνίαΟυαλίαΟυκρανίαΣκωτίαΙρλανδίαΑρμενίαΙσλανδίαΡωσίαΙσραήλΑλβανίαΒοσνία ΕρζεγοβίνηΦινλανδίαΡουμανίαΜαυροβούνιοΣουηδίαΝορβηγίαΣερβίαΣλοβενίαΤουρκίαΛουξεμβούργοΛιθουανίαΝησιά ΦερόεΣλοβακίαΛευκορωσίαΑζερμπαϊτζάνΚαζακστάν/ΜολδαβίαΒουλγαρίαΒόρεια ΜακεδονίαΓεωργίαΓιβραλτάρΛιχτενστάινΚαζακστάν/ΜολδαβίαΑνδόραΛετονίαΜάλταΚύπρος/ΕστονίαΣαν ΜαρίνοΟι Λίγκες Α, Β, C θα αποτελούνται από 16 Εθνικές Ομάδες η καθεμιά, οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ισάριθμους ομίλους. Οι επικεφαλής στη βαθμολογία των 4 ομίλων της League A θα αγωνιστούν για το τρόπαιο τον Ιούνιο του 2023 (οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μία από τις τέσσερις χώρες). Στις υπόλοιπες λίγκες, η πρώτη θέση ισοδυναμεί με προβιβασμό.Στην Λίγκα D, οι επτά Εθνικές Ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των τεσσάρων και των τριών ομάδων. Οι ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στην League A και League B, θα υποβιβαστούν στις αμέσως κατώτερες λίγκες. Οι ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στους ομίλους της League C, θα συμμετάσχουν σε αγώνες play-out τον Μάρτιο του 2024 και οι δύο εκ των τεσσάρων θα υποβιβαστούν στην League D. Σήμερα, οι 51 από τις 55 συμμετέχουσες ομάδες στο UNL 2022, γνωρίζουν σε ποια λίγκα θα αγωνιστούν.Το Καζακστάν, η Μολδαβία, η Κύπρος και η Εσθονία θα αγωνιστούν τον προσεχή Μάρτιο σε αγώνες play-out μέσω των οποίων θα καθοριστεί ποιες δύο Εθνικές Ομάδες θα διατηρηθούν στην League C και ποιες θα υποβιβαστούν στην League D.Πρώτη χώρα που επωμίστηκε χρονολογικά τη διεξαγωγή του Final 4 ήταν η Πορτογαλία το 2019, η οποία μάλιστα έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.Μετά την άνετη νίκη της 3-1 στα ημιτελικά απέναντι στην Ελβετία, η τότε ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια επικράτησε 1-0 της Ολλανδίας στον μεγάλο τελικό και έγινε η πρώτη που ανακηρύσσεται νικήτρια της νεοσύστατης διοργάνωσης. Δυο χρόνια αργότερα ήταν η σειρά της Γαλλίας να πάρει τη σκυτάλη και να διαδεχτεί τους Πορτογάλους στο θρόνο του Nations League.Αφού κατάφερε να προχωρήσει σε ονειρική ανατροπή και να αφήσει εκτός τους Βέλγους με 3-2, το σύνολο του Ντεσάν παρατάχθηκε στον τελικό του «Σαν Σίρο» απέναντι στην Ισπανία.Οι Φούριας Ρόχας είχαν αποκλείσει στα ημιτελικά με τη σειρά τους την Ιταλία, παίρνοντας εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους από το Euro, όμως απέναντι στη Γαλλία τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Με τους Μπαπέ και Μπενζεμά να βρίσκουν δίχτυα οι Τρικολόρ πήραν τη νίκη 2-1 και σήκωσαν τη βαρύτιμη κούπα στον ουρανό του Μιλάνου.Τρίτο Nations League, τρίτη απόπειρα για την Εθνική για καλύτερα αποτελέσματα και άνοδο στη League B. Στη πρώτη της πορεία στo Nations League η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Φινλανδία, την Ουγγαρία και την Εσθονία.Οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές κέρδισαν κάθε ομάδα από μία φορά, όμως ηττήθηκαν κιόλας από όλες, τερματίζοντας στη τρίτη θέση του ομίλου με εννέα βαθμούς, κάτω από Φινλανδία (12 β.) - Ουγγαρία (10 β.) και πάνω από την Εσθονία, η οποία κέρδισε μέσα στο ΟΑΚΑ τη τελευταία αγωνιστική.Η Εθνική ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με τον Μίκαελ Σκίμπε, ο οποίος καθοδήγησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε τέσσερις αγώνες και απολύθηκε μετά την ήττα στη Φινλανδία (2-0). Τον Γερμανό τεχνικό διαδέχθηκε για τα δύο τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης ο Άγγελος Αθανασιάδης. Ο πολύπειρος τεχνικός οδήγησε την Εθνική στη νίκη επί της Φινλανδίας (1-0) και στην ήττα από την Εσθονία (0-1).Στη δεύτερη της συμμετοχή η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα, όμως και πάλι δε κατάφερε να εκπληρώσει το στόχο της και να πάρει τη πρωτιά. Στο δρόμο των «γαλανόλευκων» βρέθηκε η Σλοβενία, το Κόσοβο και η Μολδαβία.Η Εθνική ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της αήττητη, έχοντας τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες (12 β.). Η ομάδα του Τζον Φαν'τ Σιπ κέρδισε εντός και εκτός έδρας τη Μολδαβία (2-0, 0-2), ένω πήρε το «διπλό» μέσα στο Κόσοβο (1-2).Παρά την αήττητη πορεία της η Ελλάδα δε κατάφερε να πάρει τη πρωτιά από τη Σλοβενία, η οποία είχε τέσσερις νίκες και δυο ισοπαλίες (14 β.). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορούσε να χτυπήσει τη πρωτιά στο τελευταίο παιχνίδι με τους Σλοβένους μέσα στη Ριζούπολη, όμως έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία.