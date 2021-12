Champions League: Οι 15 ομάδες που προκρίθηκαν στα νοκ-άουτ και η... εκκρεμότητα - Δείτε βίντεο

Πώς είναι άραγε σήμερα η ζωή της Carrie, της Miranda και της Charlotte; Όλες οι νέες, συναρπαστικές τους εμπειρίες στο “And Just Like That…”, το sequel του θρυλικού Sex and the City, που κάνει πρεμιέρα στις 9/12 αποκλειστικά στο Vodafone TV .

Το ορεκτικό του φετινού, η φάση των ομίλων, έλαβε σχεδόν τέλος και από απόψε όταν θα έχει κριθεί και το τελευταίο εισιτήριο σειρά θα πάρει τελική ευθεία των νοκ-άουτ, αρχής γενομένης από την κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας (13/12).Ο μοναδικός όμιλος που μένει σε εκκρεμότητα είναι ο 6ος, καθώς η αναμέτρηση Αταλάντα - Βιγιαρεάλ, μετατέθηκε κατά μία ημέρα λόγω σφοδρής χιονόπτωσης στο Μπέργκαμο.Οι Ιταλοί προκρίνονται με νίκη στους "16" και το "κίτρινο υποβρύχιο" παίζει για δυο αποτελέσματα.Μετά και τη συμπλήρωση του παζλ των «16» και με εξαίρεση τη Μπαρτσελόνα και τη Ντόρτμουντ, όλα τα φαβορί πήραν το εισιτήριο από τον όμιλό τους.Φυσικά η μεγάλη απούσα από την φάση των «16» δεν είναι άλλη απο τη Μπαρτσελόνα, η οποία τελευταία φορά που έμεινε εκτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από τους ομίλους ήταν τη σεζόν 2000/2001, όταν στον πάγκο των Καταλανών βρισκόταν ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ. Εκείνη τη χρονιά συνέχισε μέχρι τον ημιτελικό του UEFA Cup, όπου και έμεινε εκτός από τη Λίβερπουλ. Για να φτάσει εκεί είχε αποκλείσει Κλαμπ Μπριζ,και Θέλτα.Η Μπαρτσελόνα και το 2003-04 δεν συμμετείχε στο Champions League, καθώς είχε τερματίσει στην 6η θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος και στο UEFA Cup είχε πέσει πάνω στονΟι «μπλαουγκράνα» ενδέχεται να βρουν στο δρόμο τους στη δευτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA ακόμα μια Ελληνική ομάδα, καθώς είναι ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού , εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» τερματίσουν στην 2η θέση στον όμιλό τους στο Europa League.Σε ότι αφορά τους «16» του Champions League και τα πιθανά ζευγάρια, ένα από τα πιο «καυτά» ενδέχεται να αφορά την κάτοχο του τίτλου, Τσέλσι, η οποία έλαβε τη 2η θέση του ομίλου της και με δεδομένο ότι δεν μπορούν να διασταυρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα στα νοκ-άουτ, οι πιθανοί της αντίπαλοι θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, ο Άγιαξ και η Λιλ!Μάντσεστερ ΣίτιΛίβερπουλΆγιαξΡεάλ ΜαδρίτηςΜπάγερνΜάντσεστερ ΓιουνάιτεντΛιλΓιουβέντουςΠαρί Σεν ΖερμένΑτλέτικο ΜαδρίτηςΣπόρτινγκ ΛισαβόναςΊντερΜπενφίκαΑταλάντα ή ΒιγιαρεάλΖάλτσμπουργκΤσέλσιΛειψία (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-1Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 4-1Μάντσεστερ Σίτι 12Παρί Σεν Ζερμέν 11Λειψία 7Κλαμπ Μπριζ 4Πόρτο (Πορτογαλία)-Ατλέτικο Μ. (Ισπανία) 1-3Μίλαν (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-2Λίβερπουλ 18Ατλέτικο Μαδρίτης 7Πόρτο 5Μίλαν 4Αγιαξ (Ολλανδία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 4-2Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 5-0Άγιαξ 18Σπόρτινγκ Λισ. 9Ντόρτμουντ 9Μπεσίκτας 0Σαχτάρ Ντ.(Ουκρανία)-Σέριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 1-1Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ιντερ (Ιταλία) 2-0Ρεάλ Μαδρίτης 15Ίντερ 10Σερίφ Τιρασπόλ 7Σαχτάρ Ντόνετσκ 2Μπάγερν (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-0Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ντιναμό Κιέβου(Ουκρανία) 2-0Μπάγερν Μ. 18Μπενφίκα 8Μπαρτσελόνα 7Ντιναμό Κιέβου 1Αταλάντα (Ιταλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) ΑναβλήθηκεΜάντσεστερ Γ. (Αγγλία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 1-1Μάντσεστερ Γ. 11Βιγιαρεάλ 7 -5αγ.Αταλάντα 6 -5αγ.Γιούνγκ Μπόις 5Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)-Λιλ (Γαλλία) 1-3Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Σεβίλη (Ισπανία) 1-0Λιλ 11Σάλτσμπουργκ 10Σεβίλη 6Βόλφσμπουργκ 5Ζενίτ (Ρωσία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-3Γιουβέντους (Ιταλία)-Μάλμε (Σουηδία) 1-0Γιουβέντους 15Τσέλσι 13Ζενίτ 5Μάλμε 1