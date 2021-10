Marine League: Άρχισαν οι εγγραφές για το 8ο Ναυτιλιακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα προηγούμενα πρωταθλήματα 5x5 & 8x8 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, όμως οι περσινές συμμετοχές εν μέσω κορωνοιού, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και ξεπέρασαν τις 30 Ναυτιλία.“Η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε δραστηριότητες της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, πέραν των εργασιακών τους καθηκόντων, τους δίνει τη δυνατότητα να μοιραστούν όμορφες εμπειρίες με συναδέλφους, καθώς μέσω αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, βιώνουν μεγάλες συγκινήσεις σε χαλαρή ατμόσφαιρα και τους αποσπά από τη ρουτίνα της καθημερινότητάς τους” επισημαίνεται σε ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής.Στο Πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι, οι φίλοι των Ναυτιλιακών εταιρειών και γενικότερα των επιχειρήσεων που έχουν άμεση σχέση με την Ναυτιλία και που η έδρα τους είναι στην Αττική.Οκτώβριος 2021 - Μάϊος 2022Νικήτρια στο 1ο Marine League ήταν η ALMI TANKERS και συμμετείχαν: SUN ENTERPRISES LTD, EMPIRE NAVIGATION, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΣΕΚΑ–ΣΕΚΑΒΙΝ, ΦΟΙΝΙΞ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ, OLP, KATAMARAN FC, K.LIMEN. κ.ά.Νικήτρια στο 2ο Marine League ήταν η ομάδα SPANOPOULOS GROUP και συμμετείχαν: WORLD MARINE, GLOBAL MARITIME GROUP, INCHCAPE SHIPPING, SUN ENTERPRISES LTD, K.LIMENARXEIO, EMPIRE NAVIGATION, , ΦΟΙΝΙΞ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ, OLP. κ.α.Νικήτρια στο 3ο Marine League ήταν η ομάδα LEVENTAKIS GROUPΝικήτρια στο 4ο Marine League ήταν η ομάδα EMPIRE NAVIGATIONΝικήτρια στο 5ο Marine League ήταν η ομάδα SPANOPOULOS GROUP και συμμετείχαν: COSCO GREECE, A.M. NOMIKOS, AL-MA PEIRAUS, CORAL SHIPPING, PARADISE NAVIGATION, EMPROS LINES, JLM GROUP, RENAISSANCE SHIPBROKING S.A., SPECTRUMLABS, EUROSAFE, ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, LALIZAS, MARINE TRAFFIC, CHIOS NAVIGATORS, NOVA ELECTRONICS S.A., EL GRECO, DYNAMARINE, INTERMODAL, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ κ.α.Νικήτρια στο 6οήταν η ομάδα LALIZASΠληροφορίες-εγγραφές στο τηλέφωνο:6948 175 4856977 068 874*Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα