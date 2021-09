Μπαρτσελόνα: Κούμαν στην... έξοδο - Τον στηρίζουν οι παίκτες - Τα φαβορί για τον πάγκο των Καταλανών - Δείτε βίντεο

…Ronald Koeman’s future doesn’t look good after this terrible performance. Crucial hours/days ahead. Xavi and Roberto Martinez both in Barça board list for days. #FCB pic.twitter.com/dw7y9fk448 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2021

❌ 0-3 vs Bayern

❌ 3-0 vs Benfica



For the first time in their history, Barcelona have lost their first opening two games of a Champions League campaign. 😳 pic.twitter.com/6eolAcuCTx — William Hill (@WilliamHill) September 29, 2021

Frenkie de Jong asked about Ronald Koeman future: “In my opinion the solution is not to change the coach”. 🔴 #FCB #Koeman — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2021

🗣 @RonaldKoeman analiza la derrota ante el Benfica pic.twitter.com/R1oakSHJNf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 29, 2021





Δύσκολες φαίνεται να είναι οι επόμενες ώρες για τον Ολλανδό τεχνικό των «μπλαουγκράνα»,, μετά τη βαριά ήττα τηςμε 3-0 από τη Μπενφίκα για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων τουΣε Ισπανία και Ιταλία το κλίμα που μεταφέρεται από τα ΜΜΕ είναι πως ο Κούμαν αποχωρεί άμεσα, μιας και η εικόνα της ομάδας δεν αλλάζει. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο το μέλλον του Ολλανδού είναι δυσοίωνο και οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές.Με το #KoemanOut να αρχίζει να «τρεντάρει» απόψε στο Twitter, το κλίμα σίγουρα δεν είναι υπέρ του Ολλανδού τεχνικού παρότι οι παίκτρες του δείχνουν να τον στηρίζουν.Ο Σέρχιο Μπουσκέτς μετά τη βαριά ήττα από τη Μπενφίκα τόνισε για τον Ρόναλντ Κούμαν ότι «το πιο εύκολο πράγμα είναι να λες να φύγει ο προπονητής. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο όμως είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό. Είμαστε σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια».Την ίδια αποψη έχει και ο Φρένκι Ντε Γιονγκ. «Κατα τη γνώμη μου δεν είναι λύση η αλλαγή προπονητή», δήλώσε ο 24χρονος Ολλανδός μέσος.Απο την πλευρά του ο Κούμαν δήλωσε: «Ξέρω πως έχω τη στήριξη των παικτών μου, δεν ξέρω για την διοίκηση τι σκέφτεται. Παίξαμε καλά μέχρι το 2-0, η μόνη διαφορά είναι πως δε βάλαμε γκολ. Είχαμε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες. Αν στη διοίκηση δεν καταλαβαίνουν σε τι κατάσταση είμαστε, τότε ναι, θα έχω πρόβλημα. Ναι, μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, αλλά δεν πάμε για Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν θα συζητήσω το επίπεδο της ομάδας. Όλοι ξέρουν ποιο είναι το πρόβλημα της Μπαρτσελόνα. Δεν μπορώ να σχολιάσω για μία ομάδα που δεν είναι η ίδια με αυτή του παρελθόντος. Είναι ξεκάθαρο για μένα».Μάλιστα, τα ονόματα των Τσάβι και Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είναι στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για την αντικατάστασή του. Οπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, την Πέμπτη (30/9) θα υπάρξει συνάντηση των ανθρώπων της διοίκησης του συλλόγου για το μέλλον του 58χρονου τεχνικού.Θυμίζουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου (2/10) η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να μην έχουν άλλα περιθώρια για απώλειες.Πηγή:www.gazzetta.gr