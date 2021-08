Αστέρας Τρίπολης: Η μόνη ομάδα που έχει κλείσει τις μεταγραφές από Ιούλιο και είναι αήττητη στα φιλικά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

είναι η ομάδα στην οποία δεν αρέσουν οι πολλές αλλαγές.Σε διοικητικό και αγωνιστικό κομμάτι συγκεκριμένα πρόσωπα οδηγούν το... καράβι όλα αυτά τα χρόνια.Η διοίκηση του Γιάννη Καϋμενάκη και του Δημήτρη Μπάκου έχει έχουν εμπιστευτεί ρόλους σε συγκεκριμένα πρόσωπα.Πρώτα απ' όλους είναι ο Γιώργος Μποροβήλος, ο οποίος είναι στον προεδρικό θώκο της ομάδας από τότε που η ομάδα βρέθηκε στη Super League. Αυτή η διοίκηση είχε έναν στόχο: Από τα τοπικά και την αφάνεια να μετατρέψουν τον Αστέρα σε πρωταγωνιστή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από εκείνον περνούν όλες οι μεγάλες αποφάσεις. Και φυσικά είναι αυτός που δηλώνει «παρών» σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της Λίγκας τα Δ.Σ. και σε όλα τα σημαντικά ραντεβού της ομάδας.Ο Γιάννης Καϋμενάκης με τον Γιώργο και Δημήτρη Μποροβήλο. Μαζί οι Κενές-ΓαλανακόπουλοςΟ Γιάννης Καϋμενάκης με τον Γιώργο και Δημήτρη Μποροβήλο. Μαζί οι Κενές-ΓαλανακόπουλοςΟ Δημήτρης Μποροβήλος, ο αδερφός του Γιώργου, είναι αυτός που «τρέχει» το οργανωτικό κομμάτι όλα αυτά τα χρόνια και φροντίζει όλα να πηγαίνουν... ρολόι. Ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι είναι αυτός από πίσω.Είναι ο πρώτος που βρέθηκε στην ομάδα. Από την αρχή της διοίκηση των δύο ιδιοκτητών της ομάδας. Μαζί του κι ο Μπάμπης Σκορπίδας, ο οποίος είναι ο γενικός αρχηγός και είναι στην ομάδα πριν καν αναλαμβάνουν οι νυν διοικητικές ηγέτες της ομάδας.Ο γενικός αρχηγός Μπάμπης ΣκορπίδαςΟ γενικός αρχηγός Μπάμπης ΣκορπίδαςΟ Νίκος Γαλανακόπουλος είναι στην ομάδα εδώ και 8 χρόνια, όντας ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Ανέλαβε το συγκεκριμένο ρόλο τη χρονιά του τελικού Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.Από τότε είναι αυτός που έχει «χτίσει» στην ομάδα το ισπανικό μοντέλο. Είναι αυτός που περνούν από το χέρι οι παίκτες που θα έρθουν και φυσικά τα συμβόλαια που θα λυθούν (σε συνεννόηση πάντα με το τεχνικό τιμ και τη διοίκηση). Περνάει αρκετές μέρες του χρόνου στην Ισπανία ανακαλύπτοντας παίκτες, οι οποίοι μέσω του Αστέρα βλέπουν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν.O τεχνικός διευθυντής Νίκος ΓαλανακόπουλοςO τεχνικός διευθυντής Νίκος ΓαλανακόπουλοςΟ Δημήτρης Κενές (Αντιπρόεδρος Α') είναι κι αυτός στην ομάδα από το 2010. Είναι ο εμπορικός διευθυντής του συλλόγου κι αυτός που είναι υπεύθυνος για πολλά λειτουργικά κομμάτια.Ο Δημήτρης Κενές, Α' αντιπρόεδρος του ΑστέραΟ Δημήτρης Κενές, Α' αντιπρόεδρος του ΑστέραΟ Χρήστος Νικολάου είναι ο διευθυντής της Ακαδημίας. Είναι αυτός που επίσης είναι στην ομάδα από τις πρώτες μέρες που ανέλαβαν οι κ.κ. Καϋμενάκης και Μπάκος, έχοντας κομβικό ρόλο στην εξέλιξη σημαντικών ποδοσφαιριστών που σήμερα διαπρέπουν στο εξωτερικό όπως είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο Τάσος Δουβίκας, ο Μιχελής, ο Ψεύτης.Ο Διευθυντής της Ακαδημίας, Χρήστος ΝικολάουΟ Διευθυντής της Ακαδημίας, Χρήστος ΝικολάουΟ Παύλος Γκότσης είναι ο γυμναστής της ομάδας τα τελευταία τέσσερα συναπτά έτη. Από το χέρια του έχει περάσει όλο το... βουνό του κορονοϊού και είναι αυτός που φροντίζει να διατηρεί την ομάδα πάντα φρέσκια και με άπειρα τρεξίματα.Ο Γυμναστής Παύλος ΓκότσηςΟ Γυμναστής Παύλος ΓκότσηςΤροφοδοτεί μονίμως την ΕθνικήΟ Κουρμπέλη, ο Φορτούνης κι ο ΜπακασέταςΚώστας Φορτούνης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιάννης Κώτσιρας, Τάσος Μπακασέτας, Τάσος Δουβίκας, Ταξιάρχης Φούντας (πέρασε κι αυτός από τον Αστέρα), Γιώργος Κυριακόπουλος, είναι παίκτες που έχουν τιμήσει τον Αστέρα. Κάποιοι εξ αυτών αναδείχτηκαν από τα σπλάχνα της ομάδας και έκαναν το βήμα παραπάνω στην καριέρα τους.Ο Φορτούνης αρχηγός στον Ολυμπιακό, ο Κουρμπέλης στον Παναθηναϊκό, ο Μπακασέτας στην ΑΕΚ πριν πάει στην Τουρκία και γίνει ο νυν αρχηγός της Εθνικής. Οι Μανιάς και Πασαλίδης επίσης έχουν κληθεί στην Εθνική ενώ ήταν παίκτες της ομάδας.Ακαδημία... πρότυποΑπό την Ακαδημία του Αστέρα κάθε χρόνο βγαίνουν... διαμάντια. Αυτή τη στιγμή στην ομάδα υπάρχουν από τα τμήματα υποδομών οι Τασουλής,Τσιφτσής, Αντζουλάς, Χριστόπουλος, Κανελλόπουλος, Αλί Μπαμπά. Οι πρώτοι δύο κλήθηκαν και στην Εθνική Ελπίδων.Ο Τζίμας που πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ είναι προϊόν της Ακαδημίας, ο Μιχελής που πήγε στη Μίλαν και τώρα είναι δανεικός στην Βίλεμ επίσης. Το ίδιο κι ο Ψεύτης που επίσης ανήκει πλέον στη Μίλαν.Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομοΟ Γιώργος Κυριακόπουλος έφερε στα ταμεία πάνω από 1 εκατ. ευρώ με τη μεταγραφή του στη Σασουόλο. Επίσης πέρασε από την Ακαδημία. Κι ο Γιάννης Κώτσιρας επίσης εξελίχτηκε στα φυτώρια της ομάδας.Πρόσφατα έγιναν επαγγελματίες οι Χαράλαμπος Καλλαντζής, Γιώργος Παπαδόπουλος, Άιντι Ντάικο, Μάριο Ντερβίση και Νικόλαος Ζουγλής.18 πωλήσεις για 14 εκατ. ευρώ!Οι πωλήσεις του ΑΣΤΕΡΑ:2008: Μάρτιν Καμπούροφ σε Λοκομοτίβ Σόφιας για 150.000 ευρώ2010: Μαρσελάο σε Αλ Σάρζα για 400.000 ευρώ2011: Κώστας Φορτούνης σε Kαϊζερσλάουτερν για 800.000 ευρώ και 20% ποσοστό μεταπώλησης.2013: Ράγιος σε Μακάμπι Χάιφα για 1.000.000 ευρώ και 10% ποσοστό μεταπώλησης2014: Ντε Μπλάσις σε Μάιντς για 1.200.000 ευρώ.2015: Μπαράλες σε Σίβασπορ για 1.350.000 ευρώ.2016: Γιάννου σε Γκουανγκζού R&F για 2.500.000 ευρώ.2016: Κουρμπέλης σε Παναθηναϊκό για 880.000 ευρώ.2017: Ντοναρούμα σε Μίλαν για 1.500.000 ευρώ.2018: Γιώργος Αντζουλάς σε Φιορεντίνα (δανεικός για 150.000 ευρώ)2018: Ισνάλντο σε Defensa y Justicia για 850.000 ευρώ2018: Λέβι Μαντίντα σε Ουμρανίγεσπορ για 200.000 ευρώ2018: Ιγκόρ Σίλβα σε Ολυμπιακό για 350.000 ευρώ2019: Μάρτιν Τόνσο σε Άρη για 75.000 ευρώ (λόγω όρου στο συμβόλαιο)2020: Γιώργος Κυριακόπουλος σε Σασουόλο για 1.200.000 ευρώ (200.000 ευρώ είχε κοστίσει ο δανεισμός του)2020: Νίκος Μιχελής σε Μίλαν για 400.000 ευρώ2020: Τάσος Δουβίκας σε Βόλο 600.000 ευρώ για το 50%2021: Γιάννης Κώτσιρας για 350.000 ευρώ συν ένα μελλοντικό 15% σε ΠαναθηναϊκόΟ Αστέρας του Ράσταβατς, ένας αλύγιστος ΑστέραςΟ Μίλαν Ράσταβατς είναι στον πάγκο της ομάδας από το Δεκέμβριο του 2019 και το συμβόλαιο το οποίο επέκτεινε πριν ολοκληρωθεί η σεζόν εκπνέει τον Ιούνιο του 2022.Εχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία μιας ομάδας που είναι ανταγωνιστική και για να τη νικήσεις πρέπει να... ματώσεις. Σε 61 ματς στον κιτρινομπλέ πάγκο, μετράει 20 νίκες, 24 ισοπαλίες και 17 ήττες με 67 γκολ μπροστά και 70 παθητικό.Γυρίζουμε το χρόνο λίγο πίσω. Τότε που ακόμη δεν είχαμε κορονοϊό. Από τις 23/1 του 2020 μέχρι τις 22/2/2020 ο Αστέρας έχει ένα αήττητο σερί 6 αγώνων (3 νίκες, 3 ισοπαλίες), νικώντας Πσανιώνιο, Παναιτωλικό και Βόλο ενώ έρχεται ισόπαλος με Λαμία (εκτός), Αρη (εντός) και Παναθηναϊκό (εντός). Χάνει από την ΑΕλ στο τελευταίο ματς της κανονικής διάρκειας και στα play out που ξεκίνησαν στις 7 Ιουνίου η ομάδα από την Τρίπολη... οργίασε!Σε 7 αγώνες είχε τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.H περσινή σεζόν ξεκίνησε με νίκη επί του Παναθηναϊκού. Οι ισοπαλίες με Βόλο και Λαμία έχουν γεμίσει αμφιβολίες γύρω από το πρόσωπο του Σέρβου. Ο ίδιος στη συνέντευξή του στο Gazzetta, θα παραδεχτεί αργότερα ότι το ματς με τον Ατρόμητο ήταν αυτό στο οποίο αισθάνθηκε τεράστια πίεση. Η ομάδα του θα νικήσει 2-0 και όλα θα αλλάξουν στη συνέχεια.Από τις 14 Δεκεμβρίου του 2020 μέχρι και τις 14 Μαρτίου του 2021, ο Αστέρας δίνει 15 αγώνες. Χάνει μόλις σε 2 (Ολυμπιακό εντός, και ΠΑΣ Γιάννινα εντός). Το σερί των 10 αήττητων αγώνων είναι κάτι ανεπανάληπτο για την ομάδα, που κατάφερε να μπει σφήνα στους μεγάλους και να παίξει στα play off, όπου και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.Σ' ένα πρόγραμμα 10 αγώνων, ο Αστέρας ηττήθηκε τρεις φορές (από Αρη εκτός, ΑΕΚ εκτός και Ολυμπιακό εκτός). Από το Κολοκοτρώνης δεν πέρασε κανείς και στο τέλος νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.Ενα... ήσυχο καλοκαίριΟ Αστέρας είναι η ομάδα, η οποία ανακοίνωσε την τελευταία της μεταγραφική κίνηση στις 14/7. Στην ουσία, πρόκειται για μια ανανέωση συνεργασίας με τον Αντριάν Ριέρα. Τον παίκτη που έλειπα μέχρι τότε για να πάρει και φέτος τη φανέλα με το «10».Σανταφέ, Μπενίτο, Σονί, Καρμόνα και Ατιένθα είναι οι παίκτες που ήρθαν για να καλύψουν τις τρύπες που προέκυψαν. Ο Νίκος Γαλανακόπουλος δουλεύει τις μεταγραφές του καλοκαιριού όλο το χρόνο. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.Ετσι, από τη... δεξαμενή των ονομάτων που έχει δημιουργήσει φρόντισε να επιλέξει τις όσο το δυνατόν καλύτερες - ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.Κώτσιρας, Μπέλοκ, Λουίς Φερνάντεθ, Κώτσιρας, Σουάρεθ, είναι οι παίκτες που αποχώρησαν.Ο Αστέρας δεν είναι ομάδα του... ενός. Είναι ΟΜΑΔΑ. Παπαδόπουλος, Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Ριέρα, Σίτο και φυσικά το «κανονόνι» Μπαράλες είναι οι κολώνες της ομάδας. Μαζί με τους Αλβαρες, Καστάνιο, Βαλιέντε θα ενσωματώσουν και τους νέους για να επιτευχθεί ο φετινός στόχος που δεν είναι άλλος από την είσοδο της ομάδας στα play off και να πάει στην Ευρώπη όσο πιο μακριά γίνεται.Αήττητος στα φιλικάΗ ομάδα του Ράσταβατς εντυπωσιάζει στα έξι φιλικά που έχει δώσει μέχρι στιγμής έχει νικήσει και στα έξι!Μάλιστα έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα και έχει πετύχει 15, με εννιά διαφορετικούς σκόρερ.Αναλυτικά οι σκόρερ του ΑΣΤΕΡΑ:Ο Ριέρα έχει 3 γκολ, από 2 γκολ μετρούν οι Μπενίτο, Μπαράλες, Ρετζίς, Βαλιέντε και από 1 γκολ οι Σανταφέ, Άλβαρες, Σόνι, ΤιλίκαΑναλυτικά τα ματς που έχει δώσει:Αστέρας-Ιωνικός 4-0Αστέρας-Απόλλων Σμύρνης 4-0Αστέρας-Ατρόμητος 4-1Βόλος ΝΠΑΣ-Αστέρας 0-1Αστέρας-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0ΑΕΚ-Αστέρας 0-1Πηγή: https://www.gazzetta.gr/