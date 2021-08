Ποδοσφαιρικές τηλεοπτικές μεταδόσεις: Τι και πού θα δείτε σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Γεμάτο με αθλητικές αναμετρήσεις, κυρίως, είναι το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα 16:00 LIVE Premier League Ποδόσφαιρο Southampton Vs Manchester United COSMOTE SPORT 116:00 LIVE Premier League Ποδόσφαιρο Wolves F.C. Vs Tottenham COSMOTE SPORT 216:30 LIVE Bundesliga Ποδόσφαιρο Hoffenheim Vs Union Berlin Novasports 318:00 LIVE La Liga Ποδόσφαιρο Real Sociedad Vs Rayo Vallecano Novasports 118:30 LIVE Bundesliga Ποδόσφαιρο Bayern Munich Vs FC Koln Novasports Prime18:30 LIVE Premier League Ποδόσφαιρο Arsenal Vs Chelsea COSMOTE SPORT 119:30 LIVE Serie A Ποδόσφαιρο Bologna Vs Salernitana COSMOTE SPORT 319:30 LIVE Serie A Ποδόσφαιρο Udinese Vs Juventus COSMOTE SPORT 220:00 LIVE Primeira Liga Ποδόσφαιρο Maritimo Vs Porto COSMOTE SPORT 520:00 LIVE Russian Premier League Ποδόσφαιρο Khimki fc Vs Rubin Kazan COSMOTE SPORT 720:30 LIVE La Liga Ποδόσφαιρο Atletico Madrid Vs Elche Novasports 121:45 LIVE Serie A Ποδόσφαιρο Napoli Vs Venezia COSMOTE SPORT 221:45 LIVE Serie A Ποδόσφαιρο Roma Vs Fiorentina COSMOTE SPORT 323:00 LIVE La Liga Ποδόσφαιρο Levante Vs Real Madrid Novasports 1