Σινσινάτι Όπεν: Με ανατροπή στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Win No.47 of 2021! 🌟@steftsitsipas comes from behind to defeat Sonego 5-7 6-3 6-4 and awaits Berrettini or Auger-Aliassime in the Cincinnati quarter-finals#CincyTennis pic.twitter.com/P5CYfwabbr — Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2021

"He can do damage against high-ranked players."@steftsitsipas full of respect for Lorenzo Sonego. 🇬🇷🤝🇮🇹 #CincyTennis pic.twitter.com/d7JNGISbb1 — ATP Tour (@atptour) August 20, 2021

Think he enjoyed that one 🙌



The moment @steftsitsipas defeated Sonego in an electric atmosphere in Cincinnati! #CincyTennis pic.twitter.com/D54bTAlLVf — Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2021





Ψυχωμένος και με καλό τένις μετά το δεύτερο σετ, οπροκρίθηκε στα προημιτελικά τουκερδίζοντας με 2-1 σετ τον(5-7, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 25 λεπτά).O Ελληνας τενίστας αν και μπήκε «αναιμικά» στο πρώτο σετ, επιτρέποντας στον Ιταλό να κάνει μπρέικ και να πάρει προβάδισμα, έπαιξε ψυχωμένα στα επόμενα δύο και παρά το πάθος που έβγαζε ο αντίπαλός του, τον ανάγκασε σε αρκετά λάθη, για να κάνει τελικά την ανατροπή και να συνεχίσει στην διοργάνωση.Με καλό σερβίς και λάθος στο φόρχαντ του Σονέγκο, ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο γκέιμ του ματς.Ο Σονέγκο κράτησε το σερβίς του και στη συνέχεια είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο σερβίς του Στέφανου, με τον Τσιτσιπά να «σβήνει» τις ευκαιρίες του Ιταλού και να παίρνει τελικά το γκέιμ κάνοντας το 2-1.Με love game o Σονέγκο ισοφάρισε σε 2-2 και ο Τσιτσιπάς έκανε το 3-2 αναγκάζοντας σε λάθος άμυνες τον αντίπαλό του.Δύσκολα με βολέ έκανε το 3-3 ο Ιταλός με τον Τσιτσιπά να κερδίζει με love game το επόμενο. Οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους με τον Τσιτσιπά να προηγείται με 5-4.Με άσο ο Σονέγκο έκανε το 5-5 και στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς με διπλό λάθος έδωσε το προβάδισμα στον Ιταλό, στο πρώτο μπρέικ στο παιχνίδι.Ο 26χρονος από το Τορίνο σέρβιρε για το ματς και με ένα drop shot και ένα λάθος στο φόρχαντ του Στέφανου, έκανε το 7-5 και το 1-0 στα σετ.Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Ιταλός στο σερβίς του Τσιτσιπά είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 0-40, αλλά ο Στέφανος έσωσε το γκέιμ και έκανε το 1-0 με πέντε σερί πόντους.Με δύο λάθη του Σονέγκο στην ευθεία ο Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο μπρέικ στο ματς και πήρε προβάδισμα με 2-0. Στη συνέχεια ανέβασε στο 3-0 το σκορ στο δεύτερο σετ χάρη στο καλό σερβίς που ο Σονέγκο δεν έβρισκε επιστροφή στα χτυπήματά του.Με άσο ο Σονέγκο μείωσε σε 3-1, αλλά αποφασισμένος ο Τσιτσιπάς έκανε το 4-1 καθώς ο Ιταλός δεν έβγαζε άμυνες στις επιθέσεις του.Με δύο λάθος επιστροφές του Στέφανου έγινε το 4-2 και στο σερβίς του με love game έκανε το 5-2. Ο Ιταλός μείωσε σε 5-3, αλλά ο Τσιτσιπάς κράτησε εύκολα το σερβίς του ξανά και έκανε το 6-3 ισοφαρίζοντας σε 1-1 στα σετ.Με μπρέικ άρχισε το τρίτο σετ για τον Τσιτσιπά που κράτησε το σερβίς του εύκολα για το 2-0. Ο Σονέγκο με winner στην διαγώνιο μείωσε σε 2-1, αλλά ο Στέφανος έκανε το 3-1, με εξαιρετικό σερβίς, δυσκολεύοντας τις άμυνες του αντιπάλου του.Στο επόμενο γκέιμ ο Τσιτσιπάς είχε μπρέικ πόιντ, αλλά ο Σονέγκο άντεξε και με σμας μείωσε σε 3-2.Το 4-2 ήρθε εύκολα και στο επόμενο γκέιμ ο Τσιτσιπάς σπατάλησε πέντε μπρέικ πόιντ για να μειώσει τελικά 4-3 ο Σονέγκο με λάθος του Στέφανου.Το 5-3 έγινε ωστόσο με καλές επιθέσεις του Ελληνα άσου και άμυνες χωρίς αποτέλεσμα από τον αντίπαλό του που σέρβιρε για να μείνει στο ματς. Το έκανε με love game και ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για τη νίκη. Με κακή επιστροφή του Σονέγκο έφτασε στην πρόκριση και περιμένει έναν εκ των Μπερετίνι και Αλιασίμ.Πηγή: