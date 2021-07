Νέο πρωτοσέλιδο «γροθιά» για τους Άγγλους από την σκωτσέζικη «National» - Εθνικός ήρωας ο Μαντσίνι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η σκωτσέζικη εφημερίδα The National από τηνκαι φυσικά την ήττα της Αγγλίας.Η εφημερίδα η οποία υποστηρίζει ανοιχτά την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας από την Μεγάλη Βρετανία, είχε προκαλέσει σάλο λίγα 24ωρα πριν όταν είχε κυκλοφορήσει με εξώφυλλο που εμφάνιζε τον προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι σαν άλλο Γουίλιαμ Γουάλας από την ταινία Braveheart. Τότε, καλούσε τον Μαντσίνι να «σώσει» τους Σκωτσέζους, για να μην έχουν οι Άγγλοι να καυχιούνται για ακόμα 55 χρόνια για κατάκτηση τίτλου.Πολλοί τότε είχαν αντιδράσει σημειώνοντας πως είναι θεμιτό οι Σκωτσέζοι να υποστηρίζουν άλλη ομάδα από την Αγγλία, ωστόσο αποτελεί ευθύνη του Τύπου να μην προκαλεί διχασμό.Η The National, όμως επανήλθε μετά τον χθεσινό τελικό τον οποίον και κέρδισε η Ιταλία στα πέναλτι. Σήμερα στο πρωτοσέλιδό της εμφανίζει τους παίκτες της Ιταλίας να πανηγυρίζουν μετά την νίκη τους υπό τον τίτλο «It's coming to Rome». Ωστόσο δεν σταματά εκεί.Με αναφορά στον Ρομπέρτο Μαντσίνι, η The National προχωρά σε λογοπαίγνιο λέγοντας πως ο «Roberto the Bruce» οδήγησε την Ιταλία στην δόξα.Ποιος, όμως, ήταν ο «Robert Bruce» με τον οποίο παρομοιάζεται ο Ιταλός προπονητής; Επρόκειτο για τον Ροβέρτος Α΄ της Σκωτίας (Robert Brus)που διακρίθηκε στους πολέμους της Σκωτσέζικης Ανεξαρτησίας. Πολέμησε σκληρά με μεγάλες επιτυχίες για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία του βασιλείου της Σκωτίας και θεωρείται από τους σύγχρονους Σκωτσέζους Εθνικός ήρωας.