Μεταγραφή-βόμβα στο ευρωπαϊκό πόλο: Στον Ολυμπιακό ο παγκόσμιος σταρ Φίλιπ Φιλίποβιτς

Το συγκεκριμένο απαιτητικό πιλοτικό use case αποτελεί ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης του 5G campus network





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ομάδα πόλο τουανακοίνωσε την μεταγραφή της... δεκαετίας, καθώς απέκτησε τον Σέρβο Φίλιπ Φιλίποβιτς!Το όνομα του Σέρβου σούπερ σταρ του παγκόσμιου πόλο «έπαιζε» εδώ και μέρες για τον Ολυμπιακό και σήμερα ο σύλλογος πέταξε την «βόμβα» ανακοινώνοντας την μεταγραφή του.Ο Φιλίποβιτς είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης και αναμφίβολα ο καλύτερος αριστερόχειρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα ενισχύσει την ομάδα την επόμενη σεζόν.Μεταξύ άλλων, ο Φιλίποβιτς έχει αναδειχθεί δύο φορές κορυφαίος πολίστας στον κόσμο και τέσσερις φορές κορυφαίος πολίστας από την LEN. Εχει κατακτήσει τα πάντα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων με την Σερβία και η παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα ανεβάζει αναμφίβολα πολύ το επίπεδο.2002-2009: Παρτιζάν (Σερβία).2009-2012: Προ Ρέκο (Ιταλία).2012-2014: Ραντνίνσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία).2014-2020: Προ Ρέκο (Ιταλία).2020-2021: Ζόλνοκ (Ουγγαρία).ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑΣΟλυμπιακοί Αγώνες (3 μετάλλια) : 1 Χρυσό (2016), 2 Χάλκινα (2008, 2012)Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (4 μετάλλια): 2 Χρυσά (2009, 2015), 1 Ασημένιο (2011), 1 Χάλκινο (2017).Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (8 μετάλλια): 6 Χρυσά (2003, 2006, 2012, 2014, 2016, 2018), 1 Ασημένιο (2008), 1 Χάλκινο (2010).FINA World League (13 μετάλλια): 12 Χρυσά (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019), 1 Χάλκινο (2009).Παγκόσμιο Κύπελλο (2 μετάλλια): 2 Χρυσά (2006, 2010).Μεσογειακοί Αγώνες (3 μετάλλια) : 2 Χρυσά (2009, 2018), 1 Χάλκινο (2005).Champions league (3): 2009–10, 2011-12, 2014-15 (Προ Ρέκο).LEN Super Cup (3): 2010 , 2012, 2015 (Προ Ρέκο).LEN Euro Cup (2): 2012-13 (Ραντνίνσκι), 2020-21 (Ζόλνοκ).Αδριατική Λίγκα (1): 2011-12 (Προ Ρέκο).Πρωταθλήματα Σερβίας (3): 2006–07, 2007–08, 2008–09 .Κύπελλα Σερβίας (3): 2006–07, 2007–08, 2008–09.Πρωταθλήματα Ιταλίας (8): 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19.Κύπελλα Ιταλίας (7): 2009–10, 2010–11, 2014–15, 2015–16, 2016– 17, 2017–18, 2018–19.Πρωταθλήματα Ουγγαρίας (1): 2020-21.LEN «ΑΤHLETE OF TH YEAR»: 2009, 2014, 2016, 2018.FINA «ATHLETE OF THE YEAR»: 2011, 2014.OLYMPIC TOYRNAMENT MVP: 2016.OLYMPIC TOYRNAMENT TOP SCORER: 2016.WORLD CHAMPIONSHIP MVP: 2011.WORLD CHAMPIONSHIP TOP SCORER: 2009.