Η μεγάλη φιέστα του Ολυμπιακού για το 46ο - Βάζει πλώρη για το 47ο - Δείτε βίντεο και φωτό

Πριν από τη φιέστα βέβαια έδωσαν τα... ρέστα τους οι ερυθρόλευκοι παίκτες όπως οι Βαλμπουενά και Μπρούμα. Όλη η ομάδα κατευθύνθηκε προς στον κόσμο που την περίμενε απ' έξω, ενώ ο Γάλλος άσος φορώντας γυαλιά άναψε καπνογόνο!





Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης με την αρχηγό της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, Άλκηστις Αβραμίδου

Τη σκυτάλη πήρε μια τιμητική αναφορά στα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, καθώς και στη μνήμη του Γεώργιου Καραϊσκάκη, το όνομα του οποίου έχει δοθεί στο φαληρικό γήπεδο.



Έντονο ήταν και το άρωμα παράδοσης, καθώς παρουσιάστηκαν χοροί από όλα τα μέρη της ελληνικής γης, όπως ο μπάλος και ο κρητικός πεντοζάλης.





Tην κούπα μετέφεραν στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκης άνδρες με παραδοσιακές φορεσιές από κάθε πλευρά της Ελλάδας.





Ακόμη προβλήθηκαν πλάνα από όλες τις περιοχές του Πειραιά, καθώς και ένα roadtrip του 46ου τροπαίου.





Η είσοδος του Βαγγέλη Μαρινάκη





Λίγο πριν την απονομή του τροπαίου στον Πέδρο Μαρτίνς και στους ποδοσφαιριστές του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εισήλθε πρώτος στον αγωνιστικό χώρο.



Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ μάλιστα τόνισε πως στόχος του είναι να έρθουν και τα επόμενα πρωταθλήματα στον Πειραιά.

Λίγο πριν την απονομή του τροπαίου στον Πέδρο Μαρτίνς και στους ποδοσφαιριστές του, οεισήλθε πρώτος στον αγωνιστικό χώρο.Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ μάλιστα τόνισε



Η ώρα της απονομής!



Στο τέλος της βραδιάς η Κάτια Κοξένογλου εκ μέρους της Σούπερ Λιγκ έκανε την απονομή.



Ο Βαγγέλης Μαρινάκης φίλησε την κούπα του πρωταθλητή και ύστερα τη σήκωσε ψηλά, μαζί με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, ως έναν φόρο τιμής για την προσφορά του και τη συνολική καριέρα του. Φυσικά ο ουρανός γέμισε βεγγαλικά και έγινε η νύχτα μέρα...



Όσο για τον... «El Profesor», Πέδρο Μαρτίνς, οι παίκτες του τον σήκωσαν στον αέρα πανηγυρίζοντας τον τίτλο, ενώ μετά ακολούθησε και ένα μικρό πάρτι όπου ο Σεμέδο είχε ρόλο Dj!















Το σόου του Βαλμπουενά



Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που χάρηκε λίγο παραπάνω με τη φιέστα για το 46ο πρωτάθλημα, αυτός μάλλον ήταν ο Ματιέ Βαλμπουενά!



Ο Γάλλος άσος το πανηγύρισε με την ψυχή του παίρνοντας μάλιστα τον ρόλο του παρουσιαστή από τον Χρήστο Φερεντίνο κατά την είσοδο της ομάδας για την απονομή.

Ο Γάλλος άσος το πανηγύρισε με την ψυχή του παίρνοντας μάλιστα τον ρόλο του παρουσιαστή από τον Χρήστο Φερεντίνο κατά την είσοδο της ομάδας για την απονομή.



Βέβαια, όταν έφτασε η ώρα του Αλέξη Καλογερόπουλου, δεν μπόρεσε προφέρει σωστά το όνομα του νεαρού, λέγοντας αστειευόμενος "sorry, it's difficult for me"..!















46ο και... Έξαψη!



Κάθε πρωτάθλημα φέρνει σε έξαψη τους φίλους του Ολυμπιακού... Έτσι και το 46ο «ντύθηκε» μουσικά με την ομώνυμη επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου, σε στίχους του Βαγγέλη Μαρινάκη.



Λίγο μετά το καθιερωμένο «We Are The Champions των Queen» , από τα μεγάφωνα του «Γ. Καραϊσκάκης» ήχησε και το τραγούδι που φέρει την υπογραφή του ισχυρού άνδρα των Πειραιωτών.





