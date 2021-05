Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μεγαλειώδη φιέστα του Ολυμπιακού για το 46ο πρωτάθλημα

Πριν από τη φιέστα βέβαια έδωσαν τα... ρέστα τους οι ερυθρόλευκοι παίκτες όπως οι Βαλμπουενά και Μπρούμα. Όλη η ομάδα κατευθύνθηκε προς στον κόσμο που την περίμενε απ' έξω, ενώ ο Γάλλος άσος φορώντας γυαλιά άναψε καπνογόνο!





Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης με την αρχηγό της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, Άλκηστις Αβραμίδου

Τη σκυτάλη πήρε μια μια τιμητική αναφορά στα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, καθώς και στη μνήμη του Γεώργιου Καραϊσκάκη, που έχει δώσει το όνομά του στο γήπεδό του.



Στη συνέχεια σειρά παίρνει ο ποντιακός χορός, ο κρητικός και το πεντοζάλι!





Tην κούπα κουβάλησαν στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκης άνδρες με παραδοσιακές φορεσιές από κάθε πλευρά της Ελλάδας.







Η είσοδος των 45 τροπαίων





Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cbbidydoibsx-sf)





Η είσοδος του Βαγγέλη Μαρινάκη





Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cbbithntsmfl-sf)







Λίγο πριν την απονομή του τροπαίου στον Πέδρο Μαρτίνς και στους ποδοσφαιριστές του, ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και εκεί δέχτηκε την ερώτηση του παρουσιαστή της βραδιάς, Χρήστου Φερεντίνου.



"Βλέπω εδώ στις φανέλες των παικτών να είναι γραμμές λέξεις όπως Dream (Ονειρεύομαι), Love (Αγαπώ), Create (Δημιουργώ), Fight (Παλεύω), Survive (Επιβιώνω) Win (Νικών). Ποια είναι η αγαπημένη σας λέξη από αυτές", ήταν η σχετική ερώτηση, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να απαντάει λακωνικά: "Και οι έξι. Αλλά στο τέλος πάντα κερδίζουμε εδώ".





Η ώρα της απονομής!



Οι παίκτες των ερυθρόλευκων παρατάχθηκαν γύρω από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος σήκωσε την κούπα στον ουρανό του Γεώργιος Καραϊσκάκης.



Στη συνέχεια ένας ένας οι παίκτες πανηγύριζαν με το βαρύτιμο τρόπαιο την ώρα που τα δεκάδες βεγγαλικά έδιναν χρώμα στον ουρανό πάνω από το Γεώργιος Καραϊσκάκης δημιουργώντας μία πολύ όμορφη και γιορτινή ατμόσφαιρα.











Ο Βαλμπουενά φωνάζει το ένα όνομα μετά το άλλο και υποδέχεται τους παίκτες... Χορεύει, τραγουδάει, κάνει το δικό του σόου... Βέβαια, όταν έφτασε η ώρα του Καλογερόπουλου δεν μπόρεσε να το προφέρει, λέγοντας αστειευόμενος "sorry, it's difficult for me"..!





Ο ύμνος του Ολυμπιακού ήχησε σε όλο τον Πειραιά! Ενώ στη συνέχεια ακούστηκε το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου "΄Έξαψη" που το έχει γράψει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βαγγέλης Μαρινάκης.















Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με θριαμβευτικό τρόπο ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν στη Super League 1 και πανηγύρισε την κατάκτηση του 46ου τίτλου τους. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν εύκολα με 1-0 του ΠΑΟΚ χάρη στο γκολ του Μασούρα και γιόρτασαν το πρωτάθλημα με μια φαντασμαγορική γιορτή!Παρουσιαστής του οπτικοακουστικού υπερθεάματος και τη φετινή χρονιά ήταν ο Χρήστος Φερεντίνος.Αρχικά έγινε αναφορά στην ιστορία των 45 τίτλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Τα τρόπαια τοποθετήθηκαν πλαγίως του διαδρόμου μες στο γήπεδο που οδηγούσε στην κεντρική πλατφόρμα όπου θα έλαβε χώρα η απονομή.Παρούσες και οι πρωταθλήτριες Ευρώπης της ομάδας του πόλο γυναικών που ήρθαν και αυτές στο «Καραϊσκάκης» να πανηγυρίσουν το 46ο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.