ΝΒΑ, Χόρνετς-Μπακς 104-114: Ούτε με τρικλοποδιές δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τον Γιάννη - Δείτε βίντεο

Washington with the dirty trip attempt on Giannis. Giannis gives him the fatherly finger point like he’s about to discipline his child. pic.twitter.com/MhDnKQV7yK — Kane Pitman (@KanePitman) April 27, 2021

The MVP with the near triple-double:



29 PTS | 12 REB | 8 AST pic.twitter.com/UO1EY7V0ii — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 28, 2021

Brook was in his bag tonight:



22 PTS | 4 REB | 2 AST | 2 STL | 9/12 FG pic.twitter.com/gjWxsiuXEl — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 28, 2021

Για τους γηπεδουχους κορυφαίοι ήταν οι Γκρέιαμ (25 πόντοι, 6 ασίστ) και Μπρίτζες (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

The best plays from tonight’s WIN against the Hornets!! pic.twitter.com/Ew7bbo80Gb — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 28, 2021





Οιπέρασαν νικηφόρα και απο τη Σάρλοτ λυγίζοντας τουςμεμε τοννα βάζει ξανά την υπογραφή του σε ακόμα ενα βήμα των «Ελαφιών» προς τα playoffs.Οιπροσάθησαν να σταματήσουν τον back-to-back MVP ακόμα και με τρικλοποδιές.Όμως οδεν «μάσησε» και παραλίγο να πετύχει και triple-double (29 πόντοι από 9/15 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 4 φάουλ, 4 λάθη σε 37:28).Βέβαια ο Γιάννης δεν έπαιζε μόνος του, καθώς πήρε πολύτιμες βοήθειες απο τον(22 πόντοι από 9/12 δίποντα και 4/4 βολές) και τους Χόλιντεϊ και Μίντλετον.Σε καλή μέρα και ο Φορμπς, ο οποίος ερχόμενος απο τον πάγκο πρόσθεσε 15 πόντους σε 19 λεπτά. Οι Μπακς έκλεισαν τον αγώνα με 9/35 τρίποντα (25.7%), ακόμη κι έτσι όμως πέτυχαν τον στόχο τους.Στοπλέον το Μιλγουόκι που συνεχίζει να κοιτάζει τη δεύτερη, ακόμη και την πρώτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, στοη ομάδα της Σάρλοτ που έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τους Σέλτικς και να μπει ακόμη πιο δυναμικά στο παιχνίδι για την έκτη θέση που οδηγεί απευθείας σταΕπόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (03:00) στο Χιούστον πριν βρεθούν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Σικάγο.28-33, 45-62, 80-87, 104-114Μάρτιν 10 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Μπρίτζες 21 (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Ουάσινγκτον 18 (5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές), Ροζίερ 8 (4/10 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκρέιαμ 25 (6/13 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ασίστ), Γουαναμέικερ 13 (5/9 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ασίστ), Μπιγιόμπο 3 (6 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), ΜακΝτάνιελς 6Μίντλετον 17 (5/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 1/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιάννης Αντετοκούνμπο 29 (9/15 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 4 λάθη, 4 φάουλ), Λόπεζ 22 (9/12 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), ΝτιΒιντσέντζο 9 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χόλιντεϊ 12 (6/12 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φορμπς 15 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Τάκερ 5 (1), Πόρτις 5 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνατον, Θανάσης Αντετοκούνμπο